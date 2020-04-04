'Jandarma hizmet merkez'leri 'Jandarma asayiş noktası" oldu
|04 Nisan 2020 01:21
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4 Nisan 2020 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31089
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 2361
Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Jandarma hizmet merkezi" ibaresi "Jandarma asayiş noktası" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan "jandarma hizmet merkezleri" ibareleri "jandarma asayiş noktaları" şeklinde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasının son cümlesine "Geçici karakolların" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve jandarma asayiş noktalarının" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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