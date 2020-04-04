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MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararında ikinci kez değişiklik yapıldı.
 04 Nisan 2020 01:40
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MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararında dün itibariyle değişiklik yapılmıştı. Dün yapılan değişiklik ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin ek dersine ilişkindi.

4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede ikinci değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre, uygulama öğretmenlerinden Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık derslerini verenlere haftada 6 saat ek ders verilecektir.

İŞTE YAYIMLANAN KARAR

Resmi Gazete ---4 Nisan 2020-- Sayı : 31089

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2368

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
3 Nisan 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 28 inci maddesinin başlığı "Okullarda rehberlik uygulamaları, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi" şeklinde, aynı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kuramlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü ile Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Rehberlik Uygulamaları ve Alan Çalışması derslerini Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi" verilebilir.

2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Rehberlik Uygulamaları ve Alan Çalışması derslerinin yürütülmesinde görev alacak milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, uygulama öğrencisinin Öğretmenlik Uygulamaları, Okul Deneyimleri, Alan Çalışması ve Okullarda Rehberlik Uygulamaları dersinin uygulanmasına ve Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine öğrenci değerlendirmelerinin işlenmesine yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
a) Milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Alan Çalışması derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik Uygulaması ve Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık derslerinin her birinden haftada 6'şar saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDENİN ESKİ HALİ

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi
MADDE 28- (1) Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi" verilebilir.
(2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
a) Milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.
(3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.
Memurlar.Net
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