SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapıldı.
|04 Nisan 2020 01:57
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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapıldı.
Değişiklikler 4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler
-- Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
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