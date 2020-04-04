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SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapıldı.
 04 Nisan 2020 01:57
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SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapıldı.

Değişiklikler 4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler

-- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Memurlar.Net
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