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Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladığı basın toplantısında milli dayanışma kampanyasını sabote etmek isteyenlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı başlarken yayınladığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirlerini hatırlattı. Mustafa Kemal'in orduyu güçlendirmek için 7-8 Ağustos 1921 yılında yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri Milli Vergi ve Ulusal Yükümlülükler anlamlarına geliyor. Ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesini sağlayan Tekalif-i Milliye emirleri halkı, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağırıyordu.
 04 Nisan 2020 02:26
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Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladığı basın toplantısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı başlarken, yayınladığı ve 'Tekalif-i Milliye' denilen 10 maddelik emirleri hatırlattı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllülükle iştirak ederek, kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine vermekten çekinmemiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orduyu güçlendirmek için 7-8 Ağustos 1921 yılında yayınladığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri, Milli Vergi ve Ulusal Yükümlülükler anlamlarına geliyor. Bu emirler sayesinde imkanları kısıtlı olan ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi sağlanmıştı. Emirlerle birlikte halk, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı'na katılmaya çağrılmış ve böylece Türk ordusunun ihtiyaçları karşılanmıştı.

7-8 Ağustos 1921 yılında yayınlanan 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri şöyleydi:

1- Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3- Her aile bir askeri giydirecek.

4- Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5- Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6- Her türlü makineli aracın yüzde 40'ına el konacak.

7- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20'sine el konacak.

8- Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.
Memurlar.Net
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