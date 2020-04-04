1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş ve altındaki çalışan vatandaşların yasak devam ettiği sürece izinli sayılacaklarını açıkladı.
 04 Nisan 2020 02:33
Yazdır
20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu olacak. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verilecek.

Erdoğan'ın duyurduğu yeni tedbirlerin ardından gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının getirildiği 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu merak konusu oldu.

"20 yaş altındakiler idari izinli sayılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirten Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak
04 Nisan 2020 02:47		 Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
04 Nisan 2020 02:22
Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi
04 Nisan 2020 00:39		 Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
03 Nisan 2020 23:57
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 91 kişiye idari para cezası
03 Nisan 2020 23:50		 Düzce'de halk otobüsleri sefer saatlerinde yeni düzenleme
03 Nisan 2020 23:45
Bakan Selçuk, işveren temsilcileriyle 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü
03 Nisan 2020 22:57		 Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnedilmeli?
03 Nisan 2020 22:53
THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu
03 Nisan 2020 22:48		 Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı
03 Nisan 2020 22:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:03 - ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı02:54 - Dünya koronavirüs ile alarmda: Azalmıyor artıyor02:52 - Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu02:50 - ABD'de, 5 bebekte koronavirüs tespit edildi02:47 - Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak02:36 - Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı02:33 - 20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu02:26 - Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri02:22 - Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek01:57 - SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
01:53 - İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu01:40 - MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik01:27 - Erdoğan'dan, Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğluna mesaj01:23 - Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik01:21 - 'Jandarma hizmet merkez'leri 'Jandarma asayiş noktası" oldu01:19 - Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik00:39 - Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi00:26 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
Trabzonspor'da futbolcuların Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
kıyas faturası 3
oy corona corona 2
Ayva tüyü 1
Corona virüs vakasinin görüldüğü illerin açıklanması 3
sabahattin ali 3
karantinadan kaçmak 2
peru'da corona tedbiri 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 2
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam