20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
|04 Nisan 2020 02:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu olacak. 3 adım kuralına uymayanlara ceza verilecek.
Erdoğan'ın duyurduğu yeni tedbirlerin ardından gece yarısı itibariyle sokağa çıkma yasağının getirildiği 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu merak konusu oldu.
"20 yaş altındakiler idari izinli sayılacak"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirten Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu'ya sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki çalışan vatandaşları sordum, "Yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar" dedi" ifadelerini kullandı.
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