Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı
|04 Nisan 2020 02:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlerin ardından paylaştığı mesajında önce durumu özetleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ardından alınan kararları hatırlattı ve şöyle dedi;
Şehrimizde bu geceden itibaren;
Araç giriş-çıkışı yasaklanmıştır.
20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır.
Toplu alanlarda maske takma zorunludur.
Kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelinmeyecektir.
Bu paylaşımın ardından bir mesaj daha atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sefer de gençlere çağrıda bulunup kendisini 65 yaş yasağı sonrası şikayet eden gençlere takıldı.
Başkan Güler attığı twette; ''Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)'' ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler'in son mesajı ise, 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler' oldu.
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