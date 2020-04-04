1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı

Enerji eski bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tebessüm ettirdi.
 04 Nisan 2020 02:36
Yazdır
Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlerin ardından paylaştığı mesajında önce durumu özetleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ardından alınan kararları hatırlattı ve şöyle dedi;

Şehrimizde bu geceden itibaren;
Araç giriş-çıkışı yasaklanmıştır.
20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır.
Toplu alanlarda maske takma zorunludur.
Kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelinmeyecektir.

Bu paylaşımın ardından bir mesaj daha atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sefer de gençlere çağrıda bulunup kendisini 65 yaş yasağı sonrası şikayet eden gençlere takıldı.

Başkan Güler attığı twette; ''Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)'' ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi. Güler'in son mesajı ise, 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler' oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı
04 Nisan 2020 03:03		 Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri
04 Nisan 2020 02:26
Erdoğan'dan, Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğluna mesaj
04 Nisan 2020 01:27		 'Jandarma hizmet merkez'leri 'Jandarma asayiş noktası" oldu
04 Nisan 2020 01:21
Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
04 Nisan 2020 01:19		 4 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları
04 Nisan 2020 00:03
Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları açıkladı
03 Nisan 2020 23:41		 Dışişleri'nden, Yunan Başbakanına tepki
03 Nisan 2020 23:40
Fahrettin Altun'dan koronavirüs tedbirleri paylaşımı
03 Nisan 2020 23:38		 Milli Kampanyaya bağış tutarı 1 milyar TL'yi aştı
03 Nisan 2020 20:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:03 - ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı02:54 - Dünya koronavirüs ile alarmda: Azalmıyor artıyor02:52 - Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu02:50 - ABD'de, 5 bebekte koronavirüs tespit edildi02:47 - Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak02:36 - Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı02:33 - 20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu02:26 - Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri02:22 - Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek01:57 - SUT Tebliğinde değişiklik yapıldı
01:53 - İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu01:40 - MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik01:27 - Erdoğan'dan, Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğluna mesaj01:23 - Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik01:21 - 'Jandarma hizmet merkez'leri 'Jandarma asayiş noktası" oldu01:19 - Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik00:39 - Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi00:26 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
Trabzonspor'da futbolcuların Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalanmış yalan 1
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
fenerbahce'nin gol müzikleri 3
elektrik,su ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 5
uşak valisinin şehir turu 5
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
Evde kal yaz 2868 e gönder 1
mem.net sözlük cafe 6
hoş geldin covid-19 partisi 5
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam