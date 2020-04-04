Dünya koronavirüs ile alarmda: Azalmıyor artıyor

Corona virüs için hangi ülke hangi tedbirleri alıyor? Corona virüsün tedavisi için yapılan araştırmalarda gelinen durum ne? Corona virüs ile ilgili tüm gelişmeleri anbean aktarıyoruz...

02.38: ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip corona virüse (covid-19) rastlandığı bildirildi.

02.24: Latin Amerika'da ilk yeni tip corona virüs (covid-19) vakasının görüldüğü Brezilya'da, virüsten ölenlerin sayısı 359'a çıktı.

02.20: Ekvador'un Guayaquil şehrinde yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kayıpları nedeniyle hastanelerdeki morglarda yer kalmaması üzerine birçoğu Kovid-19 kurbanı olmak üzere ölenlerin cenazelerinin sokakta kaldığı ileri sürüldü.

23.52: Güney Afrika'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 1500'ü geçti.

23.10: Kanada'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi.

22.56: Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 66'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 9'a yükseldi.

22.23: Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı ortamda bulunacak herkese yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yaptırma şartı getirdi.

22.21: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Katar'da 949, Irak'ta 820, Bahreyn'de 672, Filistin'de 193'e yükseldi.

22.10: Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyada "2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş" ekonomik krize yol açtığını söyledi.

20:59 Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507'ye yükseldi.

20.42: Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi.

20:18 ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı personel ve asker aile bireylerinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 1648'e, ölü sayısı ise 6'ya yükseldi.

20.03: Almanya'da 6 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

19.21: İtalya'da Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi.

19.16 New York'ta yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanlarının sayısı 100 bini geçerken, virüs nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi de hayatını kaybetti.

18.53: Ürdün'de yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan camilerde toplu ibadete ara verilmesi kararına uymayarak cuma namazı kılmak isteyen 22 kişi gözaltına alındı.

18.50: Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 25, vaka sayısı ise 2 bin 39'a yükseldi.