Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|04 Nisan 2020 04:36
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