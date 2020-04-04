İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi adalet Komisyonunda kabul edildi
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
|04 Nisan 2020 05:41
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