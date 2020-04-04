Online alışveriş patlama yaptı: Eve teslim siparişler üç katına çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri gibi ev alışverişini çoğunlukla online platformlardan yapmaya başladı. Yaşanan bu önlemlerle birlikte online platform alışverişlerinde ise adeta patlama yaşandı.

SİPARİŞLER 3 KATINA ÇIKTI

Migros Büyük Mağazacılık Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, online mağaza sayısını yüzde 50 artırdıklarını anlatarak, "Salgın öncesi Migros Sanal Market kullanan müşterilerin yüzde 44'ünün 35 yaşın üzerindeydi. Bu oran son 20 günde yüzde 57'ye yükseldi. 21 Mart'ta yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrasında öğleden önceki 09:15 - 12:15 teslimat dilimini, siparişlerini daha hızlı ulaştırabilmek amacıyla bu müşterilerimizin siparişlerine ayırdık. Bu süreçte, Migros Sanal Market'ten alışveriş yapan 65 yaş üstü müşterilerimizin sayısı yaklaşık 3 kat arttı.

Migros Sanal Market'te minimum sipariş tutarı 60 TL ile verilebiliyor. Hizmet bedelimiz 150 TL'ye kadarki siparişlerde 5,90 TL, 250 TL'ye kadarki siparişlerde 3,90 TL'ye iniyor, 250 TL ve üzeri siparişler ise ücretsiz teslim ediliyor. Bu dönemde, 60 yaş ve üzeri müşterilerimizden teslimat ücreti almıyoruz."

NORMAL ALIŞVERİŞE DÖNÜLDÜ

"istegelsin" Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Yıldırım da, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana platformumuzdaki siparişler yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi" bilgisini verdi. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle kullanıcıların alışveriş davranışlarının daha çok temel ihtiyaçlar üzerine odaklandığını aktaran Yıldırım, "Temizlik ve hijyen malzemeleri, bakliyat o dönem çok satılanlar arasındayken evde kalma süresi uzayınca alışveriş alışkanlıkları da normale döndü. Son zamanlarda en çok taze meyve sebze, özellikle de C vitamini bakımından zengin olan portakal, greyfurt, limon gibi ürünler sipariş ediliyor" bilgilerini verdi.

Harcamalar yüzde 50 arttı

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ise Türkiye'deki ilk koronavirüs vaka teşhisinden bu yana hem sipariş sayılarının hem de sepet tutarlarının yükseldiğini belirterek, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana aplikasyonumuzun indirilme oranı yüzde 60 arttı. Sepet tutarımız yüzde 50, iş hacmimiz ise yüzde 65 artış gösterdi" bilgilerini verdi. Şu anda İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'nde faaliyet gösterdiklerini anlatan Tütek, 126 tanesi İstanbul'da olmak üzere toplamda 165 depolarının bulunduğunu kaydetti. Genel merkezde 700'e yakın olmak üzere toplamda 4 bin 500'ün üzerinde ekip arkadaşlarının bulunduğunu aktaran Tütek, "Getir istihdam bakımından çok hızlı büyüyebilen bir yapıya sahip. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde büyümemize paralel işe alımlarımız devam ediyor" diye konuştu.