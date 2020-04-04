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TRT'den evde kalanlar için yeni yayın kuşağı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında halkın 'evde kal'ması için çağrılar sürüyor. TRT, konuyla ilgili yepyeni bir yayın kuşağı hazırladığını duyurdu. Nostaljik dizi ve filmlerden, sağlıklı yaşama kadar farklı içeriklerle ekranlarda olacak.
 04 Nisan 2020 06:40
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TRT'den evde kalanlar için yeni yayın kuşağı

TRT, halkın koronavirüs mücadelesinde onlarca farklı içerikle yanında olduğunu açıkladı. 'Evde Hayat Var' sloganıyla yola çıktıklarını duyuran TRT, belgesel kuşağı, maçlar, spor, dizi ve filmlerle izleyenlerinin yanında olduğunu belirtti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Evde kal'anlar için evler hayat dolsun diye kısa sürede yepyeni bir yayın kuşağı hazırladık. Nostaljik dizi ve filmlerden, sağlıklı yaşam ve spora kadar onlarca farklı türde içerik TRT ekranlarında olacak. Evde kalın'' dedi.
Memurlar.Net
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