1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Psikolojik sağlığınızı koruyun, virüs 'tüketmesin'

Uzmanlar umutsuz ve aşırı stresli olmanın uzun vadede hem bağışıklık sistemini hem de ruh sağlığını olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor
 04 Nisan 2020 06:51
Yazdır
Psikolojik sağlığınızı koruyun, virüs 'tüketmesin'

Koronavirüs salgınının bu kadar gündemde olduğu zamanlarda morali yüksek tutmanın önemine işaret eden uzmanlar "Bu süreçte morali yüksek tutmak ve zihinsel anlamda sağlıklı kalabilmek önemlidir. Çünkü mutsuz, umutsuz, aşırı stresli olmak uzun vadede hem bağışıklık sistemini hem de ruh sağlığını olumsuz etkileyecektir" uyarısında bulunuyor. Umutlu olmanın ve morali yüksek tutmanın bu dönemde çok önemli olduğunu söyleyen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Doğan "Birçok bilimsel araştırma uzun süreli stres ve mutsuzluğun bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Virüsle mücadele etmenin diğer önemli yolu da gerekli tedbirleri aldıktan sonra umudumuzu ve iyimserliğimizi kaybetmeden beklemektir" dedi.

UMUDUMUZU CANLI TUTALIM

Umutlu olmanın, ruhsal enerji kaynağımız olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan "Umut tabiatımızda bulunan yalnızlık, sıkıntı, acı gibi zor durumlarla başa çıkmada en değerli kaynaklarımızdandır. Umuda, iyimserlik, coşku, azim ve inanç eşlik eder. Umutlu kişilerin kendilerini motive edebilme, köşeye sıkıştıklarında kendilerini daha iyi günlerin geleceği tesellisiyle yatıştırabilme gibi özellikleri vardır. Umudumuzu hep canlı tutmaya çalışalım" diye anlattı.

Aşırı endişeli kişiler haberlerden uzak dursun

Koronavirüs konusundaki bilgi kirliliğinin endişeleri artırabileceğini kaydeden Doç. Dr. Tayfun Doğan "Bu konuda gerçekten konunun uzmanlarını dinlememiz ve sosyal medyadaki her habere inanmamamız gerekiyor. Eğer genel olarak kaygılı bir kişiliğiniz varsa ya da teşhisi konulmuş bir anksiyete bozukluğunuz söz konusuysa haberlerden ve sosyal medyadan biraz daha uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Mental hijyen ve korunma açısından bu da oldukça önemlidir. Aksi takdirde takıntılı bir şekilde el yıkama, temizlik yapma ya da panikatak nöbetleri geçirme gibi durumlarda artış olabilir" diye konuştu.

Yalnız yaşayanlar için meşguliyet çok önemli

Bu süreçte yalnız yaşayan kişilerin meşguliyetlerini artırmaları tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Tayfun Doğan "Ailesiyle ya da birileriyle yaşayan kişilerin evde kaldıkları süre içerisinde birbirlerine olan sosyal destekleri ve ilgileri, süreci atlatmalarını kolaylaştıracaktır. Ancak yalnız yaşayan bireyler için durum biraz daha zor olacaktır. Bu kişilerin daha güçlü kalmaları ve can sıkıntısıyla baş edebilmeleri gerekmektedir. Bir şeylerle meşgul olmak yalnız yaşayanlar için çok çok daha önemlidir. Eğer yalnızsanız, evde kalma sürecindeyeni bir beceri öğrenebilirsiniz. Çünkü öğrenme zordur, ciddi bir odaklanma ve süreç ister. Bu da zihnimizi bizi kaygılandıran konulardan uzaklaştırır" dedi.

Gerçekçi olmayan iyimserlik, tehlikeli

İyimserliğin bir düşünce tarzı olduğunu, geliştirilip öğrenilebileceğini kaydeden Doç. Dr. Tayfun Doğan, şunları söyledi: İyimserlik, bir düşünce tarzıdır ve geliştirilip öğrenilebilir. İyimser kişi herhangi bir kötü olay karşısında bu olayın geçici olduğunu ve denetlenebileceğini düşünür. Kötümserler ise yaşanan problemleri kalıcı olarak değerlendirirler. Bu durum da onların güçlerini, enerjilerini ve umut düzeylerini düşürür. Ancak bizim toplumumuzda çok yaygın olan gerçekçi olmayan iyimserlik tehlikelidir ve tedbirli olmayı engeller. En genel anlamıyla gerçekçi olmayan iyimserlik "Bana bir şey olmaz" mantığıyla hareket etmektir. Bu tür bir iyimserlik, iyimser kişileri tehlikelere açık hale getirebilir.

Ziyneti Kocabıyık -

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu belirtiler varsa 'koronafobidir'
02 Nisan 2020 08:41		 Prof. Göka: Sakin kalmak bağışıklığı artırır
28 Mart 2020 11:36
Koronavirüs stresi çocuklara da yansıyor
28 Mart 2020 11:20		 Koronafobi misiniz? İşte 3 önemli belirti
23 Mart 2020 12:43
Terapi hizmetleri yaygınlaştırılmalı
12 Şubat 2020 08:41		 Sinir ilaçlarında büyük artış var
11 Şubat 2020 07:54
Çocuklarda öfke nöbeti neden olur?
29 Ocak 2020 12:06		 İnternet 'hipokondriyazis'e neden olabilir
05 Aralık 2019 11:22
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
09 Kasım 2019 07:11		 Cinayete tanık olmak bir çocuğun psikolojisini nasıl etkiler?
24 Ağustos 2019 10:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:31 - Dışarı çıkan herkesin maske takması gerekir07:16 - Erdoğan: Maske ve tulum üretimine destek olun06:51 - Psikolojik sağlığınızı koruyun, virüs 'tüketmesin'06:40 - TRT'den evde kalanlar için yeni yayın kuşağı06:30 - Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Online alışveriş patlama yaptı: Eve teslim siparişler üç katına çıktı05:41 - İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti05:38 - Google'dan dev destek: Kimlerin evde kalıp kalmadığını açıklayacak04:36 - Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi03:03 - ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı
02:54 - Dünya koronavirüs ile alarmda: Azalmıyor artıyor02:52 - Koronavirüs pandemisi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu02:50 - ABD'de, 5 bebekte koronavirüs tespit edildi02:47 - Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak02:36 - Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı02:33 - 20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu02:26 - Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri02:22 - Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı
Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
din 2
la casa de papel 1
sayaç okumama kararı 1
oy corona corona 2
peynir 2
corona virüs vaka sayısı 1
gitmek 1
bu konuda konuşmak istemiyorum 4
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 1
ilkokul numaramız 4
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam