Erdoğan: Maske ve tulum üretimine destek olun
|04 Nisan 2020 07:16
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla koronavirüsle mücadele kapsamında telekonferans üzerinden toplantı yaptı. Toplantının kapalı bölümünde Erdoğan, başkanların illerinde yürüttükleri koronavirüs ile mücadeledeki çalışmalarını dinledi. Edinilen bilgiye göre belediye başkanları illerinde görülen vakaların çoğunun İstanbul'dan geldiğini anlattı ve özel araçla, iller arası yolculuğa kısıtlama getirilmesini talep etti. Erdoğan'ın bu talebin notunu aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına maske üretimi konusunda yapılan çalışmaları önemsediğini söylerken; özellikle maske kumaşı üretimi konusunda çalışmalar yapan belediyelerden, üretimlerini artırmalarını istedi. Erdoğan "Elimizde kalır korkusu ile üretmemezlik yapmayın. Maske ve tulum şu dönemde çok önemli. Korkmayın elinizde kalmaz, biz alırız. Gerekirse komşu ülkelere de yollarız" dedi.
Toplantıda, koronavirüs sebebiyle faaliyetleri tedbiren dondurulan Zonguldak'taki maden ocakları konusu da gündeme geldi. Erdoğan "Maden ocakları akciğer rahatsızlığı olan vatandaşlar için çok büyük bir risk. Tedbirler kapsamında bu süreçte faaliyetlerinin dondurulması önemli" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, salgınla mücadelede en başından beri tedbirlerin alındığını belirterek "Her şey kontrol altında. Avrupa'ya göre çok daha iyiyiz. Siz de valiliklerle koordineli şekilde çalışmalarınızı yürütün. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassasiyet gösterin. Onların ihtiyaçlarını hızlı şekilde temin edin" dedi.
Damla Peker
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık koronavirüs yardımı
04 Nisan 2020 03:03
|Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı
04 Nisan 2020 02:36
|Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri
04 Nisan 2020 02:26
|Erdoğan'dan, Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğluna mesaj
04 Nisan 2020 01:27
|'Jandarma hizmet merkez'leri 'Jandarma asayiş noktası" oldu
04 Nisan 2020 01:21
|Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
04 Nisan 2020 01:19
|4 Nisan 2020'den Önemli Gündem Başlıkları
04 Nisan 2020 00:03
|Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları açıkladı
03 Nisan 2020 23:41
|Dışişleri'nden, Yunan Başbakanına tepki
03 Nisan 2020 23:40
|Fahrettin Altun'dan koronavirüs tedbirleri paylaşımı
03 Nisan 2020 23:38