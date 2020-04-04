Dışarı çıkan herkesin maske takması gerekir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs salgınına karşı sağlıklı kişilerin de dışarıda maske takmasına yönelik tartışmaları değerlendirdi.

Vaka sayısındaki artıştan dolayı önümüzdeki günlerde maske kullanımının da mecburi hale getirilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ünal "Herkesin maske takmasının iyi olacağını düşünüyorum. Ülkemizde vaka sayısı arttı. Açık havada yürürken belki bir şey olmaz ama süpermarkete girdiğinde ya da kalabalık bir ortamda bulunmak zorunda olduğunda takılması gerekir" diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün MERS ve SARS'tan daha hızlı yayıldığını belirtiyor ve yayılım kat sayısının ise 2,6 olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de vaka sayısının hızla tırmanışa geçmesi Türkiye'deki yayılım hızının daha hızlı olup olmadığı konusunda endişelere yol açtı. Bu konuya açıklık getiren Prof. Dr. Ünal "Avrupa'ya ve Türkiye'ye, yurt dışından çok sayıda ve hızlı şekilde vakaların gelmesi ve aynı zamanda test sayısında da birden artış olması sebebiyle vaka rakamları, kısa sürede yükseldi. Kısa zamanda çok vaka çıktığı için de bulaşma hızı yüksek gibi gözükebilir. Yoksa bulaşma hızında çok büyük farklar yok" dedi.

Damla Peker -