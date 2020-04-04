Dışarı çıkan herkesin maske takması gerekir
|04 Nisan 2020 07:31
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs salgınına karşı sağlıklı kişilerin de dışarıda maske takmasına yönelik tartışmaları değerlendirdi.
Vaka sayısındaki artıştan dolayı önümüzdeki günlerde maske kullanımının da mecburi hale getirilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ünal "Herkesin maske takmasının iyi olacağını düşünüyorum. Ülkemizde vaka sayısı arttı. Açık havada yürürken belki bir şey olmaz ama süpermarkete girdiğinde ya da kalabalık bir ortamda bulunmak zorunda olduğunda takılması gerekir" diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün MERS ve SARS'tan daha hızlı yayıldığını belirtiyor ve yayılım kat sayısının ise 2,6 olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye'de vaka sayısının hızla tırmanışa geçmesi Türkiye'deki yayılım hızının daha hızlı olup olmadığı konusunda endişelere yol açtı. Bu konuya açıklık getiren Prof. Dr. Ünal "Avrupa'ya ve Türkiye'ye, yurt dışından çok sayıda ve hızlı şekilde vakaların gelmesi ve aynı zamanda test sayısında da birden artış olması sebebiyle vaka rakamları, kısa sürede yükseldi. Kısa zamanda çok vaka çıktığı için de bulaşma hızı yüksek gibi gözükebilir. Yoksa bulaşma hızında çok büyük farklar yok" dedi.
Damla Peker -Erdoğan: 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı olmayacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aşı için karantinaya girdiler
04 Nisan 2020 09:01
|Giriş çıkışın yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
04 Nisan 2020 08:30
|Uyanıklar koronanın patentini bile aldılar
04 Nisan 2020 08:06
|TRT'den evde kalanlar için yeni yayın kuşağı
04 Nisan 2020 06:40
|Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak
04 Nisan 2020 02:47
|20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
04 Nisan 2020 02:33
|Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
04 Nisan 2020 02:22
|Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi
04 Nisan 2020 00:39
|Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
03 Nisan 2020 23:57
|İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 91 kişiye idari para cezası
03 Nisan 2020 23:50