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Fırsatçılar vatandaşın ekmeğine de dadandı

Fırsatçılar vatandaşın ekmeğine de dadandı
 04 Nisan 2020 07:46
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Fırsatçılar vatandaşın ekmeğine de dadandı

Salgın öncesi perakendede ortalama 4,5 TL olan markalı unların kilo fiyatı, herkesin evde hamur işleri yapmaya başlamasıyla birlikte 5,50 TL'ye çıktı. Sektör temsilcileri "Arzda sıkıntı yok, fazla talebi gören fırsatçı burada da türedi" diyor.

Koronavirüs sebebiyle vatandaş ekmeğini evde yapmaya başladı, bu durumu da fırsata çevirenler çıktı. Vatandaşın yüklü miktarda alması üzerine, un fiyatları yüzde 20 civarında arttı. 50 kiloluk çuvalın fiyatı perakendede 140 liraya, toptanda 110 liraya, markalı ve kiloluk paketlerde ise 5,50 TL'ye kadar tırmandı. Ayrıca ekmek yapma makinesine olan talep de 15 kat yükseldi. Bu cihazlarda da fiyatlar yükseldi. e-Ticaret sitelerinde ekmek makinelerinin fiyatı 5 bin liraya dayandı.

SPEKÜLATÖR DEVREDE

Un fiyatlarının yükselmesine anlam veremediklerini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Aslında her zaman mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte un fiyatlarında bir düşüş olur. Çünkü değirmenci, mevcut ununu ve deposundaki buğdayını işleyerek paraya çevirmeye çalışır. Hasat zamanı da gelince yeni buğdayını alıp işlemeye başlar. Ancak yine birtakım çevreler devreye girdi" dedi.

YÜZDE 30 AZALDI

Evde ekmek yapmanın da arz açısından herhangi bir sıkıntı çıkaracağını düşünmediklerini söyleyen Balcı "Büyük işletmeler, fabrikalar kapanınca evde bolca zaman bulunuyor. Bu nedenle sadece ekmek değil; börek, kek ve poğaça da yapılmaya başladı. Herkes evde olunca, haliyle ekmek satışları yüzde 30 azaldı. Vatandaş normal hayatına dönünceye kadar bu süreç devam eder. Şu ortamda sektör de, duruma göre kendini ayarlayacak. Üretmeye devam edecek. Fazladan eleman çalışıyordu, şimdi dönüşümlü çalışılacak. Kısa Çalışma Ödeneğine başvurular da yapılmaya başladı" diye konuştu.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
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