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Pozitif vakanın son 14 günü taranıyor

Koronavirüsün yayılma hızını düşürmek için diğer ülkelere oranla, en radikal tedbirleri ilk günden almaya başlayan Türkiye'de, pozitif vakaların, alışveriş yaptığı yerlerden, temas ettiği herkese kadar tüm çevresini takip ederek virüsün izini sürüyor. Bu yöntemle, (test yapılanlar hariç) 100 binin üzerinde kişi 'ev izolasyonuna' alındı
 04 Nisan 2020 08:00
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Pozitif vakanın son 14 günü taranıyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs konusundaki test sayılarını artırırken, bir yandan da pozitif vakaların, 'filyasyon' denilen temaslılarına ulaşmak için birçok yöntemi devreye soktu. Bunun için bin 200 kişilik bir ekip kuruldu. Bu ekip aracılığıyla, pozitif vakanın tespit edildiği kişilerin ailesinden, iş yerine kadar, alışveriş yaptığı yerlerden, mahalle bakkalına ve yemek yediği lokantalara kadar geriye doğru 14 gün içinde temas ettiği herkese ulaşılmaya çalışılıyor. Hastanın verdiği bilgilerden yola çıkılarak, ulaşılan vatandaşlar takibe alınıyor. Bu kişilere gerekli testler yapılarak, kendilerini izolasyona almaları isteniyor ve bir semptom görülmesi halinde ulaşacakları telefon numaraları veriliyor. Virüsün izini sürmek maksadıyla bugüne kadar test yapılanlar hariç olmak üzere, 100 binden fazla kişi ev izolasyonu için taramadan geçirildi. Bakanlık kaynakları "Örneğin Kapalı Çarşı'da bir vaka ortaya çıkmıştı. Bu sebeple Kapalı Çarşı'da ilişkisi olan esnaf, çaycı, yemek yediği yer, kendisi ile teması olan müşterilere ulaşıldı ve izolasyon uyarısı yapıldı" değerlendirmesini yaptı. Bu yolla takip edilen insanlardan hastalanan varsa erken evrede teşhis edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri "Böylece hızlıca tedavi süreçleri başlıyor. Ciğerlere inmeden yakalanması mümkün olunca kullanılan ilaçlar olumlu sonuç veriyor. Takip sistemi sebebiyle hastalara erken ulaşmak mümkün olduğu için tedavi de erken başlıyor ve bu sebeple Türkiye'nin ölüm yüzdesi diğer ülkelere göre ciddi oranda düşük çıkıyor" görüşünü dile getirdi.

İSTANBUL'DAKİ VAKALAR AVRUPA KAYNAKLI

İstanbul'da vaka sayısının fazla olmasının sebebinin ise yurt dışından gelen yolculardan kaynaklı olduğu belirtildi. Özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Almanya nüfusunun yüzde 60'ının virüsten etkileneceğini açıklamasından sonra, Avrupa ülkelerinde yaşayan çok sayıda gurbetçinin Türkiye'ye geldiği tespiti yapıldı. Avrupa üzerinden, hem kara yolu hem de hava yolu ile Türkiye'ye 350 binin üzerindeki kişinin geldiği, bunların büyük bölümünün İstanbul ve çevre illerde karantinaya alındığı, İstanbul'daki ve Batı illerindeki vaka sayısının fazlalığının bu durumdan kaynaklandığı kaydedildi. Ölenlerin yüzde 80'inin de Avrupa'dan gelenler ve bunların temas ettiği kişilerden oluştuğu belirtildi.

Yücel KAYAOĞLU -
Memurlar.Net
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