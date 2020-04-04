1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şifa bulanın plazması cepheye sürülüyor!

Kızılay, gelecek hafta plazma alımlarına başlayacak. Hastalara ulaştırılacak kan plazmaları, ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlayacak.
 04 Nisan 2020 08:15
Yazdır
Şifa bulanın plazması cepheye sürülüyor!

Mahmut ÖZAY - Koronavirüs salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek verilmeye başlanıyor. Kızılay tarafından toplanan ve hastalara ulaştırılan kan plazmaları, ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlayacak. Konuyla ilgili düzenlenen online basın toplantısında sorularımızı cevaplayan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık şunları söyledi: Önümüzdeki hafta plazma alımlarına başlıyoruz. Çünkü ilk hastalarımızın iyileşip taburcu olmasından sonra bunun üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyordu. Vücudumuza yabancı bir antijen ya da mikroorganizma, virüs girdiğinde vücudumuzun buna karşı bir tepkisi oluşuyor. Bu antikor oluşturma dediğimiz bir tepki. Biz bu yolla iyileşiyoruz, bu sayede mikroorganizmalarla savaşıyoruz. Çok sayıda koronavirüs hastamız, yaklaşık %98-99 oranında şifa buluyor. Bu savaştan çıkmış bünyenin içinde çok sayıda savaşçı bulunuyor. İyileştikten sonraki 14. günde bu savaşçılar vücutta en üst seviyeye çıkıyor. Bu sebeple bağışçılarımızın hastalığı geçirdikten sonraki 14. günü bizim için çok önemli. Biz iyileşmiş vatandaşlarımızı 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahiplerse Kızılay'ın kan merkezlerine bekliyoruz. Zaten kendilerine de ulaşacağız. Kanın içinden 400 ml plazmayı 18-65 yaş arası vatandaşlarımızdan alacağız.

HASTAYA DESTEK KUVVET

Sağlık Bakanlığı kanın plazmasını ve hücrelerini ayırabilecek cihazlara ve ruhsata sahip bütün merkezlere bu izni açtı. Ancak bu izni tek bir şartla açtı, orkestrasyon Kızılay'da kalmak kaydıyla. Virüsün henüz aşısı bulunmadı. Dolayısıyla elimizde hangi silah varsa bunu cepheye sürmek zorundayız. Bu metodun avantajı bağışıklığı düşük olan, savunma sistemini ayağa kaldıramamış olan hastalarımız açısından bu antikorlar destek kuvvet anlamına geliyor. Kritik durumda olanlara öncelik verilecek. İyileşene de şu mesajı veriyoruz: Sen bir kahramansın. Hastalandın ama iyileştin. Hadi şimdi ağır hastalar için bu kahramanlığını kullan.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kişinin virüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenir

Hastaya tedavi süreçleri uygulanır

İyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme sürecine girer

Plazma bağışından önce tekrar test yaptırılır

Negatif sonucu gösterir raporla bağışçı Kızılay'ın Aferez bağış noktalarına gider.

Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılır. Beyanı ve onam formu alınır

Kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma aferez cihazında ayrıştırılır ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilir

Alınan plazma için standart testler uygulanır

Testleri tamamlanan plazma tedavi bekleyen hastalar için ilgili hastanelere ulaştırılır

ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİLER

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişinin tedavisi tamamlandı. Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi. Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
04 Nisan 2020 06:30		 Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04 Nisan 2020 04:36
Dünya koronavirüs ile alarmda: Azalmıyor artıyor
04 Nisan 2020 02:54		 ABD'de, 5 bebekte koronavirüs tespit edildi
04 Nisan 2020 02:50
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
04 Nisan 2020 00:26		 Trabzonspor'da futbolcuların Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği sürüyor
04 Nisan 2020 00:00
Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar
03 Nisan 2020 23:55		 Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, kovulduğunu iddia etti
03 Nisan 2020 23:26
İstanbul'da, bir kişi tam 16 kişiye bulaştırıyor
03 Nisan 2020 21:00		 İllere göre vaka ve vefat haritası ile en riskli 5 il
03 Nisan 2020 20:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:07 - Koronavirüste hayalet taşıyıcı uyarısı09:05 - 'Tanzim' maske satışı başlıyor09:03 - Koronavirüse karşı ultraviyole cihaz09:01 - Aşı için karantinaya girdiler08:52 - Ülkü Ocakları Başkanı doçent olunca görevinden ayrılıyor08:45 - Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı08:30 - Giriş çıkışın yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il08:15 - Şifa bulanın plazması cepheye sürülüyor!08:06 - Uyanıklar koronanın patentini bile aldılar08:00 - Pozitif vakanın son 14 günü taranıyor
07:46 - Fırsatçılar vatandaşın ekmeğine de dadandı07:31 - Dışarı çıkan herkesin maske takması gerekir07:16 - Erdoğan: Maske ve tulum üretimine destek olun06:51 - Psikolojik sağlığınızı koruyun, virüs 'tüketmesin'06:40 - TRT'den evde kalanlar için yeni yayın kuşağı06:30 - Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Online alışveriş patlama yaptı: Eve teslim siparişler üç katına çıktı05:41 - İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı
Giriş çıkışın yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti
Karar, uygulanmaya başladı. Büyükşehirlere giriş ve çıkış yasak
Erdoğan'ın hatırlattığı 10 maddelik Tekalif-i Milliye Emirleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantinadan kaçmak 2
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
sumak 3
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 3
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 2
yalanmış yalan 1
02.04.2020 iskenderun'daki trafik kazası 7
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 5
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 1
kıyas faturası 3
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam