Giriş çıkışın yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
|04 Nisan 2020 08:30
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Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı.
Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.
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