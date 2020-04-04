Giriş çıkışın yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il

Giriş çıkışın yasak olduğu 31 şehre zorunlu olarak dahil olan 5 il: Oralara da kimse giriş çıkış yapamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Ancak 5 il daha var ki, bu yasak kapsamında olmamalarına rağmen zorunlu olarak dahil oldu. O 5 il ise, yasak kapsamında bulunan büyükşehirlerin çevrelediği Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.