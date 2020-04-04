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Uyanıklar koronanın patentini bile aldılar

Dünya ve Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, uyanık girişimciler salgın kabusunu paraya çevirmek için kolları sıvadı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na "korona" markasının isim hakkını almak için onlarca başvuru yapıldı. Tuvalet kağıdından, çocuk bezine, turşudan cipse, purodan, cep telefonuna, ojeden ruja pek çok ürüne yönelik başvurular arasında, uydu başvurusu da dikkati çekti.
 04 Nisan 2020 08:06
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Uyanıklar koronanın patentini bile aldılar

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Bazı girişimcilerin, dünyayı kasıp kavuran koranavirüsten ticari gelir sağlamak için virüsün yayılmasından daha hızlı refleks göstererek harekete geçtiği ortaya çıktı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na, Çin'de kovid vakalarının görüldüğü Aralık 2019'dan buyana kadar yapılan başvurular, girişimcilerin "koronavirüsü" hayatın her alanında markalaştırmak için tescil yarışına girildiğini gözler önüne serdi.

Dizi ve film isimleri

En çarpıcı marka tescili başvurularının başında "Korona Günlerinde Aşk" markasının isim hakkının alınması geliyor. Ayrıca "tuvalet kağıdı" için de "koronavirüs" markası adıyla başvuru yapıldı.

"Kovid 19", "Koronavirüs Türkiye", "Korona", "Corona", "koronavirüs" gibi çeşitli adları içeren marka başvurularının, hayata ilişkin akla gelebilecek her eşya ve alana ilişkin içerikleri özetle şöyle:

TEMİZLİK BAKIM: Dezenfektanlar, antiseptikler, tıbbi amaçlı deterjanlar, ilaçlı sabunlar, antibakteriyel el losyonları, koruyucu giysiler, insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar, kimyasal ürünler.Dış dolgu ürünleri, protez, prezervatif.

MAMA, TURŞU: Gıda takviyeleri, zayıflama ilaçları, bebek mamaları, süt ve süt ürünleri, zeytinler, turşular, hazır çorbalar, patates cipsleri, kuru bakliyat, kahve kakao suni kahve, moka, tapyoka, sago, makarna, mantı, ekmek, bisküvi, puding, tatlı çeşitleri, kolalar, gazozlar, maden suları, biralar, boza, şaraplar, purolar,

CEP TELEFONU VE ÇİP: Bilgisayar programları ve yazılımlar, manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar, manyetik okuyuculu kartlar, termometre, teleskoplar, periskoplar, pusula, biberon, emzik...
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