Ülkü Ocakları Başkanı doçent olunca görevinden ayrılıyor
MHP'nin gençlik kolları olarak faaliyet gösteren ülkü ocaklarında kan değişimi yaşanıyor
|04 Nisan 2020 08:52
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş bir yıldan fazla yürüttüğü görevinden ayrıldı. Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde yeni bir atama yapması bekleniyor. Milliyet'e konuşan Ateş, 9 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürüttüğü Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan akademik çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ayrıldığını kaydetti.
Doçentlik ünvanını aldığını ve bilimsel çalışmalarının gittikçe ağırlık kazandığına dikkati çeken Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de "akademik kariyeriniz daha önemli" tavrını sergilediğini anlattı. Ateş, görevden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurup "Haklarınızı helal edin" dedi.
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