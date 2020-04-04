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Koronavirüse karşı ultraviyole cihaz

Maltepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini en aza indirmek amacıyla ultraviyole ışınlarını kullanarak, el cihazı, dezenfeksiyon kapısı ve kabini tasarladı
 04 Nisan 2020 09:03
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Koronavirüse karşı ultraviyole cihaz

Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini en aza indirmek amacıyla COVID 19'u, ultraviyole ışınlarını kullanarak, ortamda 15 saniyede öldüren üç ayrı cihaz geliştirdi.

Prof. Dr. Afif Sıddıki, projeyle öncelikli amaçlarının sağlık çalışanlarını maruz kaldıkları yüksek virüs yükünden kurtarmak olduğunu ancak sonraki aşamalarda, yoğun bakım servislerinde, karantina odalarında ve hastane girişlerinde de kullanılabilecek benzer cihazlar üreteceklerini belirtti. Böylece tüm mekan ve araç-gereçlerin virüsten arındırılabileceğini belirten Sıddıki, cihazlarla insanların virüsle temaslarının ortadan kaldırılacağını açıkladı.

Özel donanım gerekli

Ultraviyole ışınlarının, mikrop, virüs, bakteri, mantar ve parazit üzerindeki öldürücü etkisini kullandıklarını ifade eden Sıddıki, Çin'de metro hatlarında, ABD'de havaalanlarında kullanılan birtakım benzer sistemler olduğunu ancak sağlık personeline yönelik elde kullanıma uygun bir cihaz ile dezenfeksiyon kabininin henüz dünyanın hiçbir yerinde üretilmediğinin altını çizdi.

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre: Ultraviyole ışınlarının mikropları öldürürken cilde de zarar verdiğini aktaran Prof. Dr. Sıddıki, "Unutulmamalıdır ki, insan hücreleri de mikroplar gibi zarar görür. UV ışınımlarının en zararlı etkilerinden biri de göz retinasıdır. Bu nedenle UV ışınımlarına da doğrudan maruz kalmamak şart. Bu cihazları kullanmak bu nedenle özel donanım ve bilgi birikimini gerektiriyor" dedi. Prof. Dr. Sıddıki, projenin desteklenmesi için İstanbul Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK'a başvuru hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, üretime geçilmesi için hızlı adımlar attıklarını söyledi.

Virüsü nasıl yok ediyor?

Prof. Dr. Sıddıki, el cihazı, dezenfeksiyon kapısı ve kabininin kullanımı hakkında da bilgi verdi. El cihazı, sağlık çalışanının kıyafetine 10-15 cm yakın mesafeden 1-2 dakika uygulanınca virüsü yüzde 90 oranında azaltıyor. Bu cihazı günlük hayatta da kullanmak mümkün. Dezenfeksiyon kapısı ise yoğun bakımla karantina servislerinin girişlerine yerleştirilmek üzere tasarlandı. AVM girişlerinde bulunan X-Ray cihazları gibi çalışan cihaz, koronavirüsü 15 saniyeden az sürede yok ediyor. Dezenfeksiyon kabini de virüs bulaşmış büyük nesnelerin dezenfekte edilmesi için tasarlandı.
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