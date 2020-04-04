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'Tanzim' maske satışı başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüse karşı maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi. Pekcan, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi
 04 Nisan 2020 09:05
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'Tanzim' maske satışı başlıyor

Pekcan, A Haber yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Pekcan, "Böyle bir dönemde (mart ayı) 13.4 milyar dolarlık ihracat yapmış olmak da büyük başarı, lütfen bunu göz ardı etmeyelim" diye konuştu.

Pekcan, Reklam Kurulu'nun fahiş fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira ceza kestiğini anımsatarak, "Bu firmaların 14 gün savunma süresi var. Şu an yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunma istedik. Bunlarla ilgili de Reklam Kurulunun toplantısı 14 Nisan'da yapılacak. Biz yasal sınırlar içinde 10 bin liradan 104 bin liraya kadar ceza kesebiliyoruz" dedi.

Rahat ulaşılacak

Türkiye'nin maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülke olduğuna dikkati çeken Pekcan, "Bakanlığımızın maskelere yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" diye konuştu.
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