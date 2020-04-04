1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlıktan 1200 kişilik takip ekibi

Sağlık Bakanlığı, test sonuçları pozitif çıkanların aile ve yakın çevresini, tek tek ulaşıp tarıyor. Tarama işlemi 1200 kişilik bir ekiple yapılıyor.
Türkiye'nin salgınla mücadelesinde en önemli görevi üstlenen Sağlık Bakanlığı'nda uygulanan yöntemler ve sonuçları hükümette yapılan toplantılarda değerlendiriliyor. Koronavirüs mücadelesi nedeniyle yapılan çalışmalar, Bakanlar Kurulu'nun ardından, gelişmelere bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı'na aktarılıyor. Sağlık Bakanlığı'nda gece-gündüz süren çalışmalara ilişkin yöntemler ve gelinen nokta bu toplantılarda paylaşıldı.
 04 Nisan 2020 09:34
Yazdır
Bakanlıktan 1200 kişilik takip ekibi

14 GÜN GERİYE GİDİLİYOR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Edinilen bilgiye göre, pozitif tespit edilen hastanın çevresi ve yakınlarını taramak için oluşturulan ekipte görev alanların sayısı1200'e ulaştı. Bu sağlık personeli, doğrudan hastanın çevresiyle ilgili çalışma yürütüyor. Virüs tespit edilen hastanın evi ve işyeri, 14 gün geriye giderek yemek yediği ve gittiği yerler, temasta bulunduğu kişiler tek tek tespit ediliyor.

100 BİN KİŞİ TARANDI

Bu kişilerini kendilerini izolasyona alması sağlanıyor. Hastalık semptomları gösterenlere test yapılıyor. İzolasyondaki kişilere, ulaşmalarını sağlamak için numara veriliyor ve semptom görülmesi halinde kendilerine ulaşılıyor. Hastalık belirtisi gösteren kişiler ambulanslarla evden alınıyor. Toplantılarda, bu yöntemle 100 binden fazla kişinin tarandığı dile getirildi.

İLAÇLARIN ETKİSİ

Toplantılarda, yurtdışından getirtilen ve deneme aşamasında olan ilaçlarla ilgili yapılan değerlendirmelerde ise tüm hastalarda aynı sonucu vermediği belirtildi. Bu ilaçların hastalığın ilk aşamasında olan hastalarda olumlu sonuç verdiği bilgisi paylaşıldı. Çin'den gelen ve yoğun bakım hastalarında kullanılmaya başlanan ilacın da bazı vakalarda olumlu sonuç verdiği, bazılarında ise etkili olmadığı değerlendirildi. İlacın, kişilerin sağlık hikayesine bağlı olarak sonuç verdiği, hastalarda denenmeye devam edileceği belirtildi. İlaçların sonuç verilerinin önümüzdeki hafta açıklanabileceği ve sonuçların Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşıldığı aktarıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışı teşkilatı etkin olacak
04 Nisan 2020 10:40		 Kocaeli Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı
04 Nisan 2020 10:29
EPDK'den 'mücbir sebep' kararı
04 Nisan 2020 10:11		 'Mart ayında 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi'
04 Nisan 2020 10:07
Çilingiroğlu: Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış
04 Nisan 2020 10:05		 Diyanet'ten umrecilere ilişkin iddialara yanıt
04 Nisan 2020 09:51
Eczanelerde 3 önlem şart
04 Nisan 2020 09:47		 Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
04 Nisan 2020 09:30
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
04 Nisan 2020 09:13		 Aşı için karantinaya girdiler
04 Nisan 2020 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışı teşkilatı etkin olacak10:34 - Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek10:29 - Kocaeli Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı10:16 - MEB cerrahi maske üretiminde çıtayı yükseltti10:15 - Bakan Akar: MKEK haftada 2.5 milyon maske üretecek10:12 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı10:11 - EPDK'den 'mücbir sebep' kararı10:07 - 'Mart ayında 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi'10:05 - Çilingiroğlu: Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış10:02 - Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik
09:51 - Diyanet'ten umrecilere ilişkin iddialara yanıt09:47 - Eczanelerde 3 önlem şart09:43 - MSB: Sızma girişiminde bulunan 24 PKK'lı etkisiz hale getirildi09:34 - Bakanlıktan 1200 kişilik takip ekibi09:30 - Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz09:13 - Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık09:07 - Koronavirüste hayalet taşıyıcı uyarısı09:05 - 'Tanzim' maske satışı başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
'Tanzim' maske satışı başlıyor
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
Eski Bakan gençlere takıldı: Şimdi intikam zamanı
Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabahattin ali 3
karantinadan kaçmak 2
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 2
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
vurdumduymaz 1
2023 Türkiye Genel Seçimleri 1
yalanmış yalan 1
mem.net sözlük cafe 6
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 1
601 sağlık çalışanının covid-19 lu olmasi 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam