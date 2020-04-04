Eczanelerde 3 önlem şart
|04 Nisan 2020 09:47
|Yazdır
Evde tedavi gören koronavirüs hastalarının ilaç almak için eczanelere gelerek
virüsü çalışanlara yaydığını belirten İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı'na
dilekçe vererek şu tedbirlerin alınmasını istedi: 1. Çalışanların profilaktik
tedaviye erişimleri sağlansın. 2. Koruyucu ekipman temin edilsin. 3. Eczaneler
dezenfekte edilsin.
Koronavirüse karşı Türkiye'nin eve kapandığı dönemde uzmanlar virüs kapma riskine karşı özellikle acil durumlar dışında hastanelere başvurulmaması yönünde uyarıda bulunuyor. Eczaneler ise hastalara hizmet vermeye devam ediyor. İşte bu nedenle İstanbul Eczacı Odası (İTO) tarafından 26 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'na dilekçe verildi.
Hürriyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: İstanbul'da bulunan kamu hastanelerinin yoğun bakım yataklarının dolu olması nedeniyle koronavirüs tanısı konulan hastaların hastanelere yatırılmadığı, hastaların ilaç almak için reçeteleriyle eczanelere başvurduğu belirtildi. Dilekçede, "Maalesef eczanelerimiz salgının yayılmasında önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Meslektaşlarımız ve çalışanlarımız arasında CovId-19 tanısı konulmaya başlanmış olması bu olayın önemli göstergesidir" ifadesi kullanıldı.
YENİ TEDBİRLER İSTENDİ
Eczanelerde alınan tedbirlerin eczacılar, eczane çalışanları ve halk sağlığı açısından artık yeterli olmadığı belirtilen dilekçede, bir takım yeni tedbirler alınması istendi. Bunlar arasında eczacılar ve çalışanlar için profilaktik (ilaçla koruyucu önlem) tedaviye erişim, çalışanlara koruyucu ekipman temin edilmesi, eczanelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi yer aldı.
13 ECZANE ETKİLENDİ
Virüs tespit edilen eczacıların ev karantinasında olduğunu söyleyen İTO Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Şu ana kadar 5 eczacı ve 13 çalışanımızda koronavirüs testi pozitif çıktı. İstanbul'da 13 eczanemiz koronavirüsten etkilendi. Bir meslektaşımızın durumu kritik. Meslektaşımız entübe durumda. Diğer arkadaşlarımız ev karantinasında. Şu anda eczacılarımız kendi imkanlarıyla tulum, maske ve gözlük gibi koruyucu ekipmanları temin ediyor. Bu ekipmanların Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendireceği ilçe belediyeler aracılığıyla eczanelerin düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. CovId-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara erişim sorunu çözüldü. Halkın eczaneler hakkında bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlanıyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışı teşkilatı etkin olacak
04 Nisan 2020 10:40
|Kocaeli Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı
04 Nisan 2020 10:29
|EPDK'den 'mücbir sebep' kararı
04 Nisan 2020 10:11
|'Mart ayında 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi'
04 Nisan 2020 10:07
|Çilingiroğlu: Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış
04 Nisan 2020 10:05
|Diyanet'ten umrecilere ilişkin iddialara yanıt
04 Nisan 2020 09:51
|Bakanlıktan 1200 kişilik takip ekibi
04 Nisan 2020 09:34
|Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
04 Nisan 2020 09:30
|Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
04 Nisan 2020 09:13
|Aşı için karantinaya girdiler
04 Nisan 2020 09:01