Çilingiroğlu: Şehir hastaneleri iyi ki yapılmış

ABD'de UTHSCSA, San Diego California, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Girişimsel ve Yapısal Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, SABAH'a çok özel açıklamalarda bulundu:

* Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'muz mükemmel işler yapıyor. Cumhurbaşkanımız da çok önemli kararlar aldı bu süreçte. Şehir hastanelerimizin benzeri Avrupa'da yok. Mesela İkitelli Şehir Hastanesi sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyüğü. 520 yoğun bakım ünitesi var. İçinde bulunduğumuz süreçte bunun kıymetini daha iyi anlamalıyız. Avrupa'da yeteri kadar yoğun bakım ünitesi yok. Sağlık sistemimiz çok iyi. Böbdek nakli olmam için Amerika'da 3-4 yıl beklemem gerekiyordu. Türkiye'ye geldim. Kısa sürede böbrek nakli yapıldı. Amerika'da böbrek nakli için 200 bin dolar istediler, Türkiye'de ise 10 bin dolara oldum. Normalde 50 TL para ödeyerek ve en fazla bir ay bekleyerek böbrek nakli de olabilirdim.

PARTİLER ÜSTÜ BAKIYORUM

* Atatürk'ün dediği gibi kendimi Türk hekimlerine teslim ettim. Türkiye'deki sağlık hizmetlerini partiler üstü bakarak değerlendiriyorum. ABD'de hiçbir hastanede 520 yoğun bakım ünitesi yok.

MASKE TAKIN

* Bu virüs birkaç haftada geçecek türden değil. Topluma en büyük önerim; olabildiğince evlerinde kalmaları ve toplu taşıma kullanmamaları. Mutlaka maske takılmalı, sosyal mesafe korunmalı. "Maske takmayın" diyenler bugün "Mutlaka maske takın" diyor.

ABD'DE BÜYÜK BUHRAN VAR

* ABD'de insanlar büyük bir buhran yaşıyor. İşsiz ve borçlarını ödemeyecek durumda olanların sayısı artıyor. İntiharları önleyebilmek için de sahillerde "Eğer intihar etmeyi düşünüyorsunuz lütfen şu numarayı arayın" tabelası var. Toplumun psikolojisini de düşünerek hareket edilmeli. Yani televizyonlara çıkıp sürekli insanları korkuya sürükleyecek programlar da yapmamamız gerekiyor. Bu dönemi 3. Dünya Savaşı olarak düşünün.

* Tüm dünya koronavirüse gafil avlandı. Sadece İspanya ve İtalya değil; Amerika ve Almanya da çuvalladı. Türkiye'de temizlense bile Amerika'da bu virüs devam ederse sorun çözülmez.

Tuba Kalçık