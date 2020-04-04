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'Mart ayında 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.
 04 Nisan 2020 10:07
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'Mart ayında 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanlığınca yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında düzenlenen 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Mart ayında terör suçları kapsamında 6 bin 36 sosyal medya hesabı incelendi, 2 bin 752 kişi hakkında yasal işlem yapıldı."

Anadolu Ajansı
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