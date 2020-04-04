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MEB cerrahi maske üretiminde çıtayı yükseltti

Milli Eğitim Bakanlığı, cerrahi maskede ayda 2 milyon olarak belirlediği üretim hedefini güncelleyerek, 10 milyona çıkardı-
 04 Nisan 2020 10:16
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MEB cerrahi maske üretiminde çıtayı yükseltti

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlattığı cerrahi maske üretiminde hedefini büyüttü. Bakanlık, ayda 2 milyon olarak belirlediği maske üretimi hedefini, buna kısa sürede ulaşınca 10 milyona yükseltti.

MEB koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti.

Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı. En fazla üretimi, 1 milyon maskeyle İstanbul yaptı. İstanbul'u, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin ve Bursa izledi. Bakanlık, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu kapsamda, İstanbul'da Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve günde yaklaşık 100 bin maske üretmeye başladı. İstanbul'da 2 yeni ultrasonik cerrahi maske makinesinin üretimi de haftaya tamamlanacak.

- "İllere Ar-Ge için altyapı desteği verildi"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini anımsattı.

Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar üretimi yapılan tüm alanlarda altyapıyı güçlendirdiklerine işaret eden Özer, "Yoğun ve seri şekilde üretim yapıyoruz. Ayrıca seçtiğimiz illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz. İllerimize ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik." şeklinde konuştu.

- İstanbul'da ayda 5 milyon maske üretilecek

İstanbul'da üretilen Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin saniyede 2 maske yapabildiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta bu makineden iki tane daha üreteceğiz ve üretime dahil edeceğiz. Kendimize ayda 2 milyon maske üretimi hedefi koymuştuk. Şu an itibarıyla iki hafta gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Otomatik 3 katlı telli ultrasonik maske makinesini üretince hedefimizi güncelledik. Yeni hedefimiz, tüm meslek liselerimizde ayda 10 milyon cerrahi maske üretmek. Bu üretimin yarısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve İstanbul'da Valiliğimizle koordineli şekilde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız. Diğer illerimizde de il müdürlerimiz, valiliklerimizle koordineli şekilde üretim ve dağıtım sürecini yürütüyor."

- "Gönüllü meslek lisesi öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum"

Bakanlık merkez teşkilatı ve illerde görevli personelin büyük fedakarlıklarla süreci yönettiğini vurgulayan Özer, süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile destek veren Bakanlığın ilgili birimlerine teşekkür etti.

Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde tüm illerde fedakarca gayret gösteren tüm yöneticilerimize, mesleki eğitim öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize, okul yöneticilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Gönüllü öğrencilerimiz, koronavirüs mücadelesine destek vermek için gerekli tüm önlemleri alarak, fedakarca sürece katkı sundu. Dezenfektan üretiminden maskeye, tuluma, önlüğe ve yüz siperine kadar bu mücadele ihtiyaç olan ürünlerin üretimde öğretmenlerine yardım ettiler ve bu mücadeleye çok önemli katkıları oldu. Alınan kararlar doğrultusunda artık onlar evlerinde olacak ve bu vazifeyi öğretmenlerimiz yürütecek. Bu süreçte, gönüllü olarak görev alan meslek lisesi öğrencilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı
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