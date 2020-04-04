Kocaeli Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı
|04 Nisan 2020 10:29
|Yazdır
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni önlemleri paylaştığı hatırlatıldı.
Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise aynı kararı toplu taşıma araçları için aldı. Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara maske kullanma zorunluluğu getirdi. Bu sabah itibarıyla başlayan yasağın ardından Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla Ulaşımpark'a 25 bin maske teslim edildi."
Açıklamada, Ulaşımpark şoförleri ve tramvay duraklarındaki güvenlik görevlilerine teslim edilen maskelerin vatandaşlara dağıtıldığı, uygulamanın yolcuların takdirini kazandığı ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
04 Nisan 2020 12:08
|Belediyeler koronavirüs seferberliğinde 'sınır' tanımıyor
04 Nisan 2020 11:49
|Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı
04 Nisan 2020 11:35
|Kovid-19 nedeniyle 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak
04 Nisan 2020 11:31
|Kovid-19'a karşı 'immün plazma' tedavisi devrede
04 Nisan 2020 11:11
|Konya Büyükşehir toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
04 Nisan 2020 11:09
|Erzurum'da iyileşen 20 korona hastası alkışlarla taburcu edildi
04 Nisan 2020 10:56
|Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışı teşkilatı etkin olacak
04 Nisan 2020 10:40
|EPDK'den 'mücbir sebep' kararı
04 Nisan 2020 10:11
|'Mart ayında 8 bin 41 operasyonda 89 terörist etkisiz hale getirildi'
04 Nisan 2020 10:07