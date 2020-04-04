1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği oranı yüzde 41 azaldı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: Alınan önlemler nedeniyle insanlar mart ayının ikinci yarısında evlerinde kaldı. İnsanlar evde kalınca havayı kirleten faktörler azaldı. Bunun sonucunda hava kalitesi arttı
 04 Nisan 2020 11:12
Yazdır
İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği oranı yüzde 41 azaldı

İstanbul ve Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler, hava kirliliğini yüzde 41 azalttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalıyor. Bu da araç kullanımını büyük oranda düşürdü. Bunun sonucunda ise hava kirlilik oranı kentlerde azaldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirli havanın solunum ve dolaşım sistemine derinlemesine nüfuz edebildiğini belirterek, "Akciğerlerimize, kalbimize ve beynimize zarar verebilir. Şehirlerdeki trafik yoğunluğunun ve diğer faaliyetlerin azalması sebebiyle azotdioksit (NO2) yoğunluğunda büyük düşüşler görülmeye başlandı." dedi.

Toros, koronavirüs önlemleri nedeniyle insanların araçlarıyla dışarı çıkamadığını, bunun da hava kirliliğini azalttığını ifade ederek şunları söyledi:

"Alınan önlemler nedeniyle insanlar mart ayının ikinci yarısında evlerinde kaldı. İnsanlar evde kalınca havayı kirleten faktörler azaldı. Bunun sonucunda hava kalitesi arttı. Hava kalitesi artınca da hava kirliliği otomatik olarak azalmış oldu. Ayrıca modern hayatın önemli kirleticilerinden azotdioksitler daha çok fosil yakıtların yanması sırasında atmosfere salınmaktadır. Araçlar, sanayi tesisleri ve enerji santralleri en önemli azot oksitlerin kaynağıdır. Önemli bir kirletici olan azotdioksit göz ve solunum yolu hastalıkları, akciğerlerde iltihaplanma ve akciğer enfeksiyonlarına karşı bağışıklığı azaltabilir."

Koronavirüsle beraber alınan tedbirlerden dolayı İstanbul ve Ankara'da azotdioksit (NO2) kirliliğinin azaldığını aktaran Toros, "Günlük ölçüm değerlerine göre insanlar evde kalınca azotdioksit kirliliği mart ayının ikinci yarısında ilk yarısına göre İstanbul'da yüzde 36 ve Ankara'da yüzde 45 azaldı. Böylelikle Türkiye'nin en büyük iki şehrinde ortalama hava kirliliği oranı yüzde 41 azalmış oldu." dedi.

- Bursa'da azaldı, İzmir'de arttı

Prof. Dr. Toros, Bursa'da da havadaki azotdioksitin yüzde 30 azaldığını, İzmir'de ise diğer şehirlerin tersine bu oranın yüzde 13 arttığını ifade etti.

Koronavirüsle mücadelede tüm dünya insanlarının birlikteliğiyle küresel ölçekte iklim değişikliğini azaltabileceğini vurgulayan Toros, "Yaşadığımız bu süreç küresel ölçekte hep birlikte aşırı tüketim, israflar ve iklim değişikliği konusunda daha duyarlı olmamıza, şirketlerin sadece kazanma hırslarından vazgeçerek ihtiyaç kadar üretmek ve kaynakların idareli kullanılması için çalışmalar yapmasına, ekonomi ve sosyal hayat kavramlarını gözden geçirmemize, var oluşumuzun gayesine dönmemize yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantinadakilere 'WhatsApp grubu kurun' önerisi
04 Nisan 2020 11:17		 Şifa bulanın plazması cepheye sürülüyor!
04 Nisan 2020 08:15
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
04 Nisan 2020 06:30		 Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04 Nisan 2020 04:36
Dünya koronavirüs ile alarmda: Azalmıyor artıyor
04 Nisan 2020 02:54		 ABD'de, 5 bebekte koronavirüs tespit edildi
04 Nisan 2020 02:50
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
04 Nisan 2020 00:26		 Trabzonspor'da futbolcuların Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği sürüyor
04 Nisan 2020 00:00
Kapılarında yardıma gelen jandarma komutanını görünce duygulandılar
03 Nisan 2020 23:55		 Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, kovulduğunu iddia etti
03 Nisan 2020 23:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor12:07 - Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı yakalandı12:05 - LGS kontenjanları yüzde 50 arttı11:49 - Belediyeler koronavirüs seferberliğinde 'sınır' tanımıyor11:35 - Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı11:31 - Kovid-19 nedeniyle 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak11:20 - İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor11:17 - Karantinadakilere 'WhatsApp grubu kurun' önerisi11:16 - Özel sağlık sigortalarından koronavirüsü kapsama alma kararı11:12 - İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği oranı yüzde 41 azaldı
11:11 - Kovid-19'a karşı 'immün plazma' tedavisi devrede11:09 - Konya Büyükşehir toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı11:07 - İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında maske kontrolü yapıldı11:05 - MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı10:56 - Erzurum'da iyileşen 20 korona hastası alkışlarla taburcu edildi10:40 - Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışı teşkilatı etkin olacak10:34 - Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek10:29 - Kocaeli Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
20 yaş altında olup, çalışan gençlerin durumu Bakana soruldu
Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
31 ile giriş çıkışın yasaklanması 1
2023 Türkiye Genel Seçimleri 1
sabahattin ali 3
club brugge'un şampiyon ilan edilmesi 1
20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı 2
Evde kal yaz 2868 e gönder 1
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 4
la casa de papel 1
Virüsün bu kadar kolay bulastigini bilmiyorduk 2
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam