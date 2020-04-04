İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor

- Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, virüsün etkilerinin artmaya başlamasıyla ikinci el fiyatlarında az bir düşüş yaşandığını belirterek, "Şu an ikinci el fiyatlarının çok uzun bir süredir yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri olan arz azlığı, yani piyasada yeterince ikinci el araç olmaması da böylece yavaş yavaş anlamını yitirecektir. Piyasaya girecek olan yeni satılık araçlar fiyatları aşağıya çekecektir." dedi.

Yalçın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye sıfır ve ikinci el araç pazarına olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu etkileri üretim, ihracat ve satışa ana başlıklarıyla açıklayan Yalçın, "Yerli üretim yapan otomobil ana üreticileri üretimlerini durdurdu. Günlük ortalama 3 bin 500 adet otomobil üretilen ülkemizde, şu an açıklanan ortalama üretimi durdurma süresi 1 ayda yaklaşık 100 bin araç yapar. Otomobil üretiminin durması sadece içinde bulunduğumuz ayı değil, bundan sonraki ayları da etkileyeceğinden sıfır kilometre tarafında araç bulunurluğunda önemli sıkıntılar yaşanacak demektir. Üretime verilen aralar ne kadar uzarsa da bu sıkıntılar o kadar büyüyecektir. Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında sıfır kilometre otomobil bulmak çok zor olacaktır." diye konuştu.

İhracat tarafında ise Türk otomotiv endüstrisinin en büyük ihracat alanı olan Avrupa pazarlarının alımları durdurduğuna işaret eden Yalçın, sektör için her zaman dengeleyici bir satış unsuru olan ihracatın şu aşamada yüzde 80'ler civarında gerilediğini dile getirdi.

- "İnsanlar evlerinde oldukları için araç almaya dışarı çıkmıyor"

Yalçın, satış tarafında ise insanlar bu belirsiz dönemde ellerindeki parayı otomobile yatırmayı tercih etmediklerini, bunun da sıfır kilometre ve ikinci el araç satışlarını ve sektörü oldukça olumsuz etkilediğini söyledi.

İnsanlar evlerinde oldukları için ne sıfır kilometre ne de ikinci el araç satın almak için dışarı çıktığını belirten Yalçın, "Bu da otomobil satıcılarının showroom trafiğini ve dolayısıyla satışlarını ve karlılıklarını etkiliyor. Şu an otomobil yetkili satıcıları ve galeriler bu durumdan çok fazla olumsuz olarak etkilendiler. Sonuç olarak, Ocak-Şubat'ta yüzde 90 artan otomobil pazarı, ay ortasından sonra yaşanan küresel gelişmelerin etkisiyle elbette mart itibarıyla düşüşe geçmiştir. Ama asıl dramatik düşüş nisanda yaşanacaktır. Mart ayı başında 75 bin adetlik bir pazar bekleniyordu ama ne yazık ki hedef ve beklentilerin çok uzağında, mart ayında 50 bin adetlik bir pazar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

- "Fiyatlar son 10 gündür yüzde 2-3 civarında düştü"

Hüsamettin Yalçın, ikinci el araçlardaki fiyat gelişmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Durumu analiz etmeye öncelikle virüsün etkisini göstermeye başlamadığı dönemden yani mart ayı başından başlanması gerektiğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Buna göre, şubat ayı ve mart ayının 15'ine kadar olan yaklaşık 45 günlük bir zaman diliminde ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 7 arttı. Martın ikinci yarısından yani virüsün etkilerinin artmaya başlamasıyla da ikinci el fiyatlarında az bir düşüş yaşandı ki, o da şu son 10 gündür yüzde 2-3 civarında. Ancak virüsün etkisiyle evde kalan ve bu sebeple para kazanamayan veya gelirleri sekteye uğrayan insanlar nisan ayı itibarıyla ellerindeki ikinci el araçları satmaya başlayacaklar. Bu da ikinci el piyasasına bir arz hareketi getirecektir. Şu an ikinci el fiyatlarının çok uzun bir süredir yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri olan arz azlığı, yani piyasada yeterince ikinci el araç olmaması da böylece yavaş yavaş anlamını yitirecektir. Piyasaya girecek olan yeni satılık araçlar fiyatları aşağıya çekecektir. Cardata olarak bizim projeksiyonumuz nisan ayı sonuna kadar ikinci el araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 7-8'lik bir gerileme olacağı yönünde."

- "Suni fiyat artışları devam etmez"

Piyasadaki suni fiyat artışlarının devam etmeyeceğini savunan Yalçın, yapmış oldukları analizler doğrultusunda, nisan ayında ikinci el araç fiyatlarının geri gelmeye başlayacağını vurguladı.

"Otomobil satıcılarının piyasada yeteri kadar araç olmadığı için fiyatları suni olarak artırdıkları dönem artık son buluyor." diyen Yalçın, araçların fiyatlarını belirlemenin satıcılardan tekrardan otomobillerini satmak isteyen insanlara geçeceğini dile getirdi.

- "Esas etkiler nisandan itibaren görülmeye başlanacak"

Yalçın, salgının seyrini de göz önüne alarak olumlu veya olumsuz senaryoda ikinci el pazarının geleceğine ilişkin ise şunları paylaştı:

"Öncelikle şurası açık, mart ayını öyle veya böyle kurtardık veya en az kayıpla atlattık diyebiliriz. Esas etkiler ise nisan ayından itibaren görülmeye başlanacak ve salgın önümüzdeki 3-4 ay daha devam ederse de, nisan ayından itibaren yukarıda saymış olduğumuz durumlardan dolayı otomotiv sektörü önümüzdeki en az 9 ile 12 ay arasında negatif olarak etkilenecektir. Özellikle ikinci el piyasasında söz konusu etki daha kötü yaşanacaktır. Buna göre ikinci el araç satışları azalacağından birçok esnaf veya otomobil satıcısı kapanacaktır. Otomotiv sektöründe çalışan insanlar işsiz kalacaktır. Sıfır kilometre araç üretimi oldukça azalacağından bu araçların daha sonra ikinci el olarak satışa çıkması/piyasaya girmesi söz konusu olmayacaktır. Arz azalacağından ikinci el araç fiyatları artacaktır."

- "Fiyatlardaki düşüşü fırsata çevirmek isteyen bir müşteri kitlesi de var"

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ise Kovid-19 salgınıyla birlikte olağanüstü bir dönem yaşandığını vurguladı.

Genel anlamda otomobile olan talepte bir düşüş gözlemlediklerini aktaran Ayyıldız, şunları söyledi:

"Fakat buna paralel olarak fiyatlarda yaşanan düşüşü, fırsata çevirmek isteyen bir müşteri kitlesi de var. Bu olağanüstü donemi atlattıktan sonra pazarın yeniden hareketleneceğini düşünüyorum. Tüketicilere bu dönemde ikinci el araç satın alırken şeffaf, kurumsal ve özellikle insan temasını en aza indirerek sosyal izolasyon sağlayan ikinciyeni.com gibi dijital platformları tercih etmelerini öneriyorum."