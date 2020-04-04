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Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Antalya'da, 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı
 04 Nisan 2020 11:35
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Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ek tedbirler aldıklarını bildirdi.

Vatandaşın sağlığını korumak için toplu ulaşım araçlarına maskesiz binişleri yasakladıklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır."
Anadolu Ajansı
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