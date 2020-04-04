LGS kontenjanları yüzde 50 arttı

2019 yılında 140 bin olan sınavlı okul kapasitesi bu sene 213 bin 128'e çıkartıldı. Süreci yöneten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak sınav ve yerleştirme sürecine ilişkin gazeteci Nuran Çakmakçı'nın sorularını yanıtladı:

Röportaj şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında liselere yerleştirmeyle ilgili başvuru kılavuzunu yayımladı. Tüm öğrenciler ve veliler bu sene LGS'ye daha fazla öğrenci gireceği için sınavlı okul kapasitesinde ne kadar artış yapılacağını merakla bekliyordu. Kapasite 2019 yılına göre yüzde 50 artmış. 2019 yılında 140 bin olan sınavlı okul kapasitesi bu sene 213 bin 128. MEB'in bu olumlu adımının ardından kılavuzdaki bilgileri değerlendirmek üzere, tüm süreci yöneten MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile görüştüm.

Hatırlarsınız son iki yıl birçok ilde sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi olmadığı için MEB eleştiriliyordu. Özellikle veliler çocukları fen liselerini kazanamadığında illerinde sınavla öğrenci alacak Anadolu lisesinin bulunmaması nedeniyle tercihlerinde zorlandıklarından şikayet ediyorlardı. MEB bu yıl 81 ilin tamamında sınavla öğrenci alacak en az birer Anadolu lisesi belirledi. Bakan Yardımcısı Özer, 2020 yılında sınavlı okulların tüm illerde adil dağılımını sağlamayı ve erişimini kolaylaştırmayı önemsedikleri için böyle bir adımı attıklarını söyledi.

En çok merak edilen konulardan biri de kuşkusuz sınavlı okulların dağılımıydı. Bunu da sordum. En fazla artış Anadolu liselerinde olmuş. 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 69'luk bir artışla sınavlı Anadolu liseleri kapasitesi 71 bin 494'e çıkartılmış.

MEB, mesleki eğitime özel bir önem veriyor. Bunu kılavuza da yansıtmış. Son bir yılda sektörlerle güçlü iş birlikleri kuran mesleki ve teknik Anadolu liseleri de sınavlı okul kapsamına alınmış. Bu nedenle de sınavlı okul kapasitesinde ikinci büyük artış meslek liselerinde oldu. Sınavlı meslek liselerinde 2019 yılına göre yaklaşık yüzde 62'lik bir artış sağlanmış.

Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler liselerinde de yaklaşık yüzde 35 artış olmuş. Anadolu İmam Hatip Liselerinde de 2019 yılına göre sınavlı okul kapasitesinde yüzde 45'lik bir artış var.

Tabloya bakınca 213 bin kontenjanlı sınavlı okulun yaklaşık yüzde 61'ini Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu liseleri oluşturuyor. Böylece tüm lise türlerine yönelik bir dağılım hedeflendiği görülüyor. MEB Bakan Yardımcısı Özer, 2019 yılında da bu liselerin toplam sınavlı kontenjanının aynı oranda olduğunu, dolayısıyla 2020 yılında bu oranın korunmasına özen gösterdiklerini özellikle belirtiyor.

Otomatik başvuru

MEB, koronavirüs pandemisi sürecinde başvuru sürecinin yaratacağı kargaşaya da önlem alarak bu sene 8'inci sınıfların tamamının LGS'ye otomatik olarak kaydedileceğini açıklamıştı. Bu durumda okul müdürleri de kayıt onayı vermek zorunda olmayacaklar. Bakan yardımcısı Özer, bu konuda da öğrenci ve velileri rahatlatmak istediklerini ve bu şekilde bir adımı attıklarının altını çizerek, "Bu zorlu günlerin doğası gereği tüm öğrencilerimizin LGS başvurularını otomatik yapıyoruz. Amacımız, hiçbir öğrencinin mağdur olmaması. Ancak, kaydın otomatik yapılması, sınava girmenin zorunlu olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, tüm öğrencilerimizi sınavsız yerleştirebilecek kapasiteyi oluşturduk. Dolayısıyla öğrencilerimiz isterlerse bu sınava girebilirler. Sadece bu yıl onların sınava kayıt telaşı yaşamasını istemedik" diyor.

LGS'de öğrenciye kolaylık

Velilerin en çok merak ettiği soruların başında LGS'de bir değişiklik olup olmadığı geliyor. MEB, 2019 yılına göre LGS'de sistemsel hiçbir değişikliğe gitmedi. Sınavın derslere göre soru dağılımında ve sürelerde de bir değişiklik yok. Sadece koronavirüs pandemisi nedeniyle öğrencilere bir kolaylık sağlandı. 2019 yılındaki sınavda 8'inci sınıfın tüm müfredatı ve kazanımları sınava dahilken bu yıl sadece 8'inci sınıfın birinci dönemini kapsayan müfredat ve kazanımlarından soru sorulacak."