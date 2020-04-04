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Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı yakalandı

Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı
 04 Nisan 2020 12:07
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Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı yakalandı

Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan vatandaşların kaldığı yurtta çalışan güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu'nda görevli güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan U.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kemerhisar beldesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

U.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

U.K, 2 Nisan'da eşiyle aynı yurtta güvenlik görevlisi olan Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle yaralayıp kaçmıştı.
Anadolu Ajansı
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