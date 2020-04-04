1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama

"Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir"- "Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan (kısa çalışma ödeneği) karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz"
 04 Nisan 2020 12:26
Yazdır
Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kadın Girişimcileri Derneği, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İş Kadınları Derneği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Dünyanın nerdeyse tamamının Kovid-19 salgınının etkisi altında olduğu belirtilerek, pek çok kişinin gönüllü karantina hayatı yaşadığı ve virüsün dünyanın 174 ülkesine yayıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı topyekun mücedele verdiğine dikkati çekilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kovid-19'a karşı tedbirlerin alınıp ve kurallara uyulmasının, çalışanların, fimaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulanarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının da iyileştirildiği ve başvuru için gereken belge sayısının düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki 'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde.' Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TÜRK-İŞ Kapmanya'ya 3 milyon TL bağışladı
04 Nisan 2020 12:47		 TESK: Sayaç okunmaması kararı genele uygulanmalı
04 Nisan 2020 11:33
Türk Kızılay gelecek hafta plazma alımlarına başlayacak
03 Nisan 2020 13:54		 Kızılay Başkanı müjdeyi verdi: 10 gün sonra başlanıyor
02 Nisan 2020 20:29
İSTİB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
02 Nisan 2020 15:37		 Akademisyenlerden koronavirüs ile mücadelede psikososyal destek rehberi
02 Nisan 2020 13:45
Diyanet Vakfı'ndan maaşını paylaş, kardeşinle yakınlaş kampanyası
02 Nisan 2020 12:11		 Esnaftan bankalara 'sözünüzü tutun' çağrısı
02 Nisan 2020 10:53
Haluk Levent yeni müjdeyi verdi: 10 bin aileye destek
01 Nisan 2020 21:41		 İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
01 Nisan 2020 15:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - Cengiz Holding 34 milyon TL bağışladı13:30 - Mahkemeden Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında karar13:30 - Siirt'te koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı13:19 - Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor13:09 - Bir Yargıtay üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı12:48 - Vali talimat verdi: Ceza yazmaktan çekinmeyelim12:47 - TÜRK-İŞ Kapmanya'ya 3 milyon TL bağışladı12:45 - KDK, koronavirüs nedeniyle başvuruların arttığını açıkladı12:40 - İzmir'de iş yerlerine, koronavirüs nedeniyle su faturalandırması yapılmayacak12:39 - Sosyal yardım ödemesi yapılan kadın, Erdoğan'a Türk Bayrağı hediye etti
12:26 - Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama12:20 - Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti12:08 - Bakan Kasapoğlu, yurtlarda karantina altındaki vatandaşların sayısını açıkladı:12:07 - Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı yakalandı12:05 - LGS kontenjanları yüzde 50 arttı11:49 - Belediyeler koronavirüs seferberliğinde 'sınır' tanımıyor11:35 - Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı11:33 - TESK: Sayaç okunmaması kararı genele uygulanmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sayaç okumama kararı 1
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 3
02.04.2020 iskenderun'daki trafik kazası 7
İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
Isparta'nin vaka sayisinin fazla olmasi 1
camilerde sela okunması 1
Devlet içinde devlet olmaz 1
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 1
puhahahaha 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam