Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
|04 Nisan 2020 12:20
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
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