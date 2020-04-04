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Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
 04 Nisan 2020 12:20
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Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
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