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Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor

Milli Dayanışma Kampanyasına destek olunması için bazı kurumlar personelinden, maaşından ne kadar kesinti yapılmasını istediğine yönelik dilekçe almakta olup, bu tür uygulamalar çok çok yanlıştır.
 04 Nisan 2020 13:19
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Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mart 2020 tarihinde, yapılan yardım organizasyonlarını koordine etmek üzere, Milli Dayanışma Kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyaya dün itibariyle yapılan bağış tutarı, SMS'ler hariç olmak üzere, 1 milyar TL'yi geçmiştir. Bu bağış tutarı, bugüne kadarki en yüksek bağış tutarıdır.

Diğer taraftan, bağış kampanyasına, kimi yöneticiler birer maaşlarıyla, bir çok kamu personeli, kimisi 100 TL kimisi 1000 TL tutarlarla destek olmaktadır.

Ancak gönüllü olarak yapılması gereken bu bağış işlemleri bazı kurumlarda psikolojik baskıyla zoraki hale getirilmeye çalışılmaktadır.

İçişleri, Diyanet gibi bazı kurumların taşra birimlerinde, personelden, bağış hesabına yatırılmak üzere, maaşından ne kadar kesinti yapılmasını dilekçe ile bildirmesi istenmektedir.

Bu tür uygulamalar bağış yapmak isteyen kamu personelinde tepki uyandırmakta, milli dayanışma ruhuna zarar vermektedir.

Daha önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Valilerin, tüm birimlerini uyayarak, maaştan kesinti şeklindeki uygulamaların önüne geçmesi gerekmektedir. Gönül rızası ile verilmeyen bir bağışın kimseye bir hayrı olmayacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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