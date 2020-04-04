Cengiz Holding 34 milyon TL bağışladı
|04 Nisan 2020 13:40
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Holding'den yapılan açıklamada, Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadeleye şirket olarak gönülden destek oldukları belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Bizbize yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL'ye ulaştı."
Cengiz Holding'in doğrudan yaptığı bu destek dışında Türkiye'nin çeşitli illerine yayılmış iştirak şirketleri ve ortaklıkları aracılığıyla da hem nakdi hem ayni olarak destek kampanyalarının bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, "Zor ve tarihi günlerin yaşandığı süreçte, dayanışma ruhu içinde bu günleri de atlatacağımıza inancımız tam. Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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