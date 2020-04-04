Ermeni Vakfı'ndan Milli Dayanışma'ya 500 bin TL katkı
|04 Nisan 2020 13:56
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rmeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.
Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Ermeni vatandaşları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi ve sıcak tutumunu 20 yıldan beri hep gördüklerini belirtti.
Bedros Şirinoğlu açıklamasında şunları kaydetti:
"Beyefendi'nin ülkemiz için gösterdikleri çalışma azmi takdire şayandır. Milletimiz her zor günde kenetlenmeyi büyük bir samimiyetle göstermiştir. Bizler de bu yüce devletin vatandaşları olarak Saygıdeğer Beyefendi'nin başlatmış oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na Ermeni Vakıflar Birliği olarak 500 bin lira katkıda bulunuyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altına olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."
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