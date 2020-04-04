1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hamilelere Kovid-19 karşı 'dikkatli olun' uyarısı

Prof. Dr. Erkut Attar: Hastalığa yakalanma endişesi erken doğum ya da düşük riski gibi tehlikeli olasılıklara yol açabiliyor. Ayrıca Kovid-19 pozitif olan bir anne adayının ilk 10 hafta ilaç kullanması çocuk için risk oluşturabiliyor. Ancak 10. haftadan sonra böyle bir risk oluşturacağına dair de kanıt bulunmuyor"
 04 Nisan 2020 13:59
Yazdır
Hamilelere Kovid-19 karşı 'dikkatli olun' uyarısı

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma endişesinin, erken doğum ya da düşük riski gibi tehlikeli olasılıklara yol açabildiğini belirterek, "Ayrıca Kovid-19 pozitif olan bir anne adayının ilk 10 hafta ilaç kullanması çocuk için risk oluşturabiliyor. Ancak 10. haftadan sonra böyle bir risk oluşturacağına dair de kanıt bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Attar, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un hamile kadınlarda ve bebeklerde nasıl bir etkisi olduğuna ilişkin henüz çok az şey bilindiğini ancak gebelik döneminde yaşanabilecek her türlü sorunun hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından önem taşıdığı için gebelerin enfeksiyondan korunmada çok daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Gebelerin Kovid-19'a yakalanma riskinin genel popülasyonuna göre daha yüksek görünmediğini vurgulayan Attar, ancak hastalığı ağır geçirme risklerinin daha yüksek olduğunu kaydetti.

Attar, dünyada koronavirüs tanısı almış bir yeni doğan olduğunu ancak virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumdan sonraki temas ve emzirme esnasında mı geçtiğine dair henüz veri olmadığını hatırlattı.

Belirti göstermeyen Kovid-19 hastası gebelerde ise çocuk için bir risk bulunmadığına dikkati çeken Attar, "Ancak test sonucu pozitif olan annelerin bebeklerine de mutlaka test yapılması gerekiyor. Kovid-19 pozitif annelerin bu konuda hekimlerini ve sağlık ekiplerini de mutlak bilgilendirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde doğum sırasında ya da sonrasında bebeğe veya sağlık ekibine virüs bulaştırma riskleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Attar, dünyada Kovid-19 tanısı konan gebelerde erken doğum vakaları yaşansa da bu konuda da bilimsel verilerin henüz bulunmadığını aktardı.

Salgın sürecinde anne adaylarının yaşadığı endişeye değinen Attar, "Hastalığa yakalanma endişesi erken doğum ya da düşük riski gibi tehlikeli olasılıklara yol açabiliyor. Ayrıca, Kovid-19 pozitif olan bir anne adayının ilk 10 hafta ilaç kullanması çocuk için risk oluşturabiliyor. Ancak 10. haftadan sonra böyle bir risk oluşturacağına dair de kanıt bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'deki sağlık alt yapısı rutin kontroller ve doğum için uygun"

Genel sosyal izolasyon kurallarının hamileler için de geçerli olduğunu vurgulayan Attar, bu süreçte gerekli olmadıkça takipleri için kontrole çağırmadıklarını ya da kontrol aralıklarını uzattıklarını belirtti.

Attar, hamilelere bu süreçte doktor kontrollerini nasıl düzenleyebileceklerine ilişkin, "Gebelik takibinde 12., 16. ve 20. haftalar önemlidir. Bu haftalarda takiplere gelebilirler. 34. haftaya kadar ayda bir olan kontrolleri 1,5 ayda bire çıkarabilirler. 34. haftadan sonra 2 haftada bir yapılması gereken kontrolleri örneğin 3 haftada bire çıkartabilirler." tavsiyesinde bulundu.

Kovid-19 hastası bir gebenin rutin kontrolleri ve doğumu için Türkiye'deki sağlık alt yapısı ile doğumhanelerinin buna uygun olduğuna işaret eden Attar, şunları kaydetti:

"Diğer birçok ülke buna hazırlıksız yakalanmış olsa da koronavirüsün ülkemize nispeten geç gelmesinden dolayı daha hazırlıklıydık. Korona pozitif olan ve akciğer tutulumu ya da solunum sıkıntısı bulunan anne adaylarında doğum sırasında yaşanabilecek zorlanmalar nedeniyle sezaryene gitmek zorunda kalabiliriz. Genel anestezide çıkabilecek sorunları da göze alarak epidural anestezi tercih ediyoruz. Kovid-19 hastası bir anne normal doğum da yapabilir ancak doğum sırasında ve hemen sonrasında annenin temasla bebeğe hastalık geçirme riski bulunuyor. Bunun için de doğum öncesinde hazırlıkları çok iyi yapıyoruz."

Prof. Dr. Erkut Attar, salgınla beraber yeni başladıkları tüp bebek tedavilerini durdurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak sona yaklaşan tedavileri salgından hemen önce tamamlayarak bitirdik. Şartlar normale dönmeye başladığında hastalarımızın yarım kalan tedavilerini tamamlayabileceğiz. Çok uç sınırda olan vakalar hariç diğer hastalarımızın tüp bebek tedavisinde başarı şansını kaybetmeleri olasılığı hemen hemen yok. Ancak bu uç hastalar için de son dönemde yeni tedavi yöntemleriyle başarı elde edilebiliyor. Öncelikli olan insan ve toplum sağlığıdır. Yapılması o an zorunlu olmayan bir işlem için hastayı riske atmak doğru değildir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs anneden bebeğine bulaşmıyor
31 Mart 2020 08:16		 Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
23 Mart 2020 09:59
Prof. Dr. Işık: Koronavirüs anne rahminde çocuğa geçmiyor
20 Mart 2020 12:19		 Eyvah, çocuğum üstün zekalı!
04 Mart 2020 10:04
'Youtuber fenomeni' çocuklara kötü örnek
04 Mart 2020 10:01		 Yenidoğana işitme taraması hastaneden taburcu olmadan yapılacak
03 Mart 2020 12:32
'Çocuklara emzik ve biberonu reçele batırıp vermeyin'
16 Şubat 2020 18:06		 Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı ile tedavi şansı artıyor
15 Şubat 2020 11:33
Aşı karşıtlığında garip örgütlenme
14 Şubat 2020 07:53		 Çocukların ders çalışırken yemek yemesi obeziteye zemin hazırlıyor
13 Şubat 2020 12:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:16 - Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı15:12 - Ukrayna'dan gelen Türkler öğrenci yurduna yerleştirildi15:08 - Mayın Faaliyet Merkezi, 81 binden fazla mayın temizlendi15:04 - Öğretmenden örnek davranış, dolap üzerinde ders anlattı14:58 - İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle gönderilecek14:52 - İBB metro istasyonlarına termal kamera yerleştiriyor14:46 - Terhis olan bedelliler, terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek14:44 - Adli yetkililer izole altında bulunan İKM'lere moral verdiler14:42 - Artvin'de 6 ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu14:40 - TRT yeni yayın kuşağını 'evde kalanlar'ın beğenisine sunacak
14:37 - Metro'dan fahiş fiyata maske açıklaması14:32 - Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarında gerileme olacağını söyledi14:25 - Yaşlı kadın, yalnız kaldığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti14:22 - Kültür ve Turizm Bakanı: Konaklama vergisi yılbaşına ertelendi14:15 - Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor14:15 - Seyahat izin belgesine 168 binden fazla başvuru14:03 - Kur'an kursu öğrencileri için Diyanet TV'de uzaktan eğitim dönemi13:59 - Hamilelere Kovid-19 karşı 'dikkatli olun' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
'Tanzim' maske satışı başlıyor
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Her hafta bir camide cuma namazi kilinmasi 4
peynir 2
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 1
gitmek 1
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
sayaç okumama kararı 1
bamya 1
Rüştü Reçber 2
sabahattin ali 3
sumak 3
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam