Seyahat izin belgesine 168 binden fazla başvuru
29 Mart 2020'de kara ve hava yolundaki şehirlerarası toplu ulaşıma yönelik çıkarılan Seyahat İzin Belgesi'ne bugüne kadar 168 bin 517 başvuru yapıldı
|04 Nisan 2020 14:15
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Valilik, kaymakamlık ve e-Devlet üzerinden yapılan Seyahat İzin belgesi başvurularının şu ana kadar 41 bin 927'si onaylandı.
Reddedilenlerin yanı sıra değerlendirmesi süren başvurular da bulunuyor.
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