Yaşlı kadın, yalnız kaldığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Fatih'te 80 yaşındaki Melahat Başçı, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
|04 Nisan 2020 14:25
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Fatih'te 80 yaşındaki Melahat Başçı, yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Atik Ali Mahallesi Silistre Sokak'taki 6 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Melahat Başçı'nın hareketsiz halde yattığını gördü. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Başçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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