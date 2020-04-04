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Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarında gerileme olacağını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarında gerileme olacağını söyledi.
 04 Nisan 2020 14:32
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Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarında gerileme olacağını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarında gerileme olacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse ilişkin alınan önlemleri CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıkladı. Bakan Pakdemirli, koronavirüsten korunmak için iyi beslenilmesi gerektiğini ve gıda arzında herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

- Koroanvirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor.

- Çipura ve levrekler 20-25 lira fiyat aralığında zincir mağazalarda satılmaya başlandı.

- Gıda fiyatlarında gerileme olacaktır. Türkiye'nin gıda problemi kısa, orta ve uzun vadede olmayacak.

-Tüketim üretime eşit olmak zorunda.

-Limon ihracatında frene bastık. İhracatını özel izne bağladık.

-Bu dönemde işini kaybetmiş birçok vatandaşımız var. Hazine arazilerinin bir kısmını bedelsiz olarak aldık.

-Ürünü tarlada bırakmayacağız. Gerekirse biz alırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı var.

- Elektrikli traktör çok yakın zamanda üretim hattından çıkacak. Üretim hatları kuruluyor. Üreticimiz var. TİGEM olarak da 35 tane sipariş verdik, bunları alıp kullanacağız.
Memurlar.Net
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