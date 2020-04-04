Adli yetkililer izole altında bulunan İKM'lere moral verdiler
|04 Nisan 2020 14:44
|Yazdır
Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, Ardahan Cezaevi Savcısı Selçuk Gedik, hakim Erhan Karahan ile cezaevinin kurum 1. müdürü Hüseyin Uçar, yurtlarda izole altındaki görevlileri ziyaret etti.
Yetkililer, pencerelere çıkan infaz koruma memurlarına yurt bahçesinden seslenerek moral vermeye çalıştı.
Başsavcı Kesgin, burada memurlara hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir süreçte cezaevi personelinin önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Ailelerinden uzak durup, hastalıkla mücadele için büyük bir fedakarlık yapan memurları tebrik etmek ve alkışlamak için geldiklerini ifade eden Kesgin, "Yaptığınız fedakarlık çok büyük. Bunun zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcımız olsun. İnşallah yakın sürede normal çalışma sistemimize geri döneceğiz. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin. Herhangi bir ihtiyacınız, talebiniz olduğunda bizlere ulaşabilirsiniz." diye konuştu.
Adalet Komisyonu Başkanı Durgun da büyük fedakarlık gösteren infaz koruma memurlarını alkışlamak için geldiklerini anlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ukrayna'dan gelen Türkler öğrenci yurduna yerleştirildi
04 Nisan 2020 15:12
|Mayın Faaliyet Merkezi, 81 binden fazla mayın temizlendi
04 Nisan 2020 15:08
|İstanbul'da vefat edenlerin cenazesi kaymakamlık izniyle gönderilecek
04 Nisan 2020 14:58
|İBB metro istasyonlarına termal kamera yerleştiriyor
04 Nisan 2020 14:52
|Terhis olan bedelliler, terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek
04 Nisan 2020 14:46
|Artvin'de 6 ay önce kaybolan yaşlı kadının cesedi bulundu
04 Nisan 2020 14:42
|TRT yeni yayın kuşağını 'evde kalanlar'ın beğenisine sunacak
04 Nisan 2020 14:40
|Yaşlı kadın, yalnız kaldığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
04 Nisan 2020 14:25
|Seyahat izin belgesine 168 binden fazla başvuru
04 Nisan 2020 14:15
|Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmıyor
04 Nisan 2020 14:15