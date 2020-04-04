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Öğretmenden örnek davranış, dolap üzerinde ders anlattı

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından bir öğretmen, telekonferans yöntemiyle bağlandığı öğrencilerine mutfak dolabının üzerinde ders anlattı.
 04 Nisan 2020 15:04
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Öğretmenden örnek davranış, dolap üzerinde ders anlattı

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından bir öğretmen, telekonferans yöntemiyle bağlandığı öğrencilerine mutfak dolabının üzerinde ders anlattı.

Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından öğrencilerine ders anlatmak için ilginç bir yöntem buldu. Telekonferans yöntemiyle bilgisayardan öğrencilerine bağlanan Gürel, mutfak dolabının üzerinde öğrencilerine ders verdi. Matematik Öğretmeni Gürel'in bu görüntüleri büyük beğeni topladı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Alkışlar senin için öğretmenim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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