1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak?

Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak? Veya ilk defa bir göreve atanan, atandığı göreve başlayabilecek mi?
 04 Nisan 2020 15:23
Yazdır
Görev yaptığı il dışında ikamet eden kamu görevlileri ne yapacak?

Soru 1-İzmir'de ikamet edip Manisa'nın bir ilçe belediyesinde görev yapıyorum. Yasak kapsamına giriyor muyum?

2-Atama tebligatı yeni gelmeye başlayan AÇSH Bakanlığına yeni başlayacak kişiler nasıl şehir değişikliği yapacak. Bakanlığın bu durumla ilgili bir açıklaması, esnek düzenlemesi olacak mı? ... Herkes nasıl gideceğini düşünüyor.

Cevap: Koronavirüs salgını sebebiyle vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ettikçe salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerin dozu da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Alınan önlemler her ne kadar gündelik hayatımızı çekilmez kılmaya başlıyor olsada arka planında Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerine dayalı olması bu konuda genel bir uzlaşı ve toplumsal kabulü de sağladı. 3 Nisan 2020 tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınması gerekli önlemler Cumhurbaşkanımıza iletilmiş, Cumhurbaşkanımızca gerekli açıklamalar yapılmış, uygulamanın genel esasları da hızlı bir şekilde İçişleri Bakanlığınca aynı tarihli bir yazı ile duyurulmuştur.

Söz konusu yazıda; "Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

A- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;

1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.

2- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinden kalmaları esas olacaktır." denilmektedir.

Yazının devamında ise yasağın istisnaları sayılmaktadır. Buna göre 18 Nisan 2020 günü gece yarısına kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak iline her türlü taşıt araçları veya yaya olarak giriş çıkış yapılamayacaktır. Yazıda giriş çıkış yasağına çalışanlarla ilgili olarak getirilen istisnalar ise;

"d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

f-) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan "İl Pandemi Kurulları" nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile giriş/çıkış yapabilecektir."şeklinde sayılmıştır.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA VERİLECEK CEZA MİKTARI

İçişleri Bakanlığı yazısında alınan önlemlere kanuni dayanak olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri gösterilmektedir. 5442 sayılı Kanunun 11. maddesinin C fıkrasında, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır... Bu fıkra kapsamında alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır." denilmektedir. 66. maddeye göre ise, valiler tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden tebliğ ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlara mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesinde belirtilen tutarda para cezası uygulanabilecektir. Para cezasının tutarı güncellenmiş rakamlara göre 392 TL dir.

İçişleri Bakanı imzalı yazının son paragrafında, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istenilmektedir.

1593 sayılı Kanunun 282. maddesinde öngörülen idari para cezasının güncel rakamlara göre alt sınırı 789 TL, üst sınırı ise 3180 TL dir. İl idare kurullarının önlemlere uymayanlar için 3150 TL idari para cezası uygulanması konusunda almış oldukları kararlar mevcuttur. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişiler hakkında adli makamlarca işlem yapılabilecektir.

İL DEFA ATANANLAR İÇİN KANUNDA YER ALAN HÜKÜM

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 63. maddesine göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmadığı takdirde aynı yerdeki göreve atanmaları halinde tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve atanmaları halinde ise 15 günlük mehil müddetini izleyen gün işe başlamaları gerekmektedir. Bu süreler içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilmekte ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilememektedir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olsa dahi tebliği izleyen iki ay içinde göreve başlanmadığı takdirde atama iptal edilecektir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda ise göreve başlama süresine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, yerleştirmesi yapılan adaylar kurumlarca belirlenen sürelerde işe başlamak zorundadır. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler sözleşmeli personelin işe başlama sürelerini geciktirecek, bir hak kaybına yol açmayacaktır.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN BÜYÜKŞEHİRDE OTURAN AMA BAŞKA BİR İLDE İKAMET EDEN NE YAPACAK?

Giriş çıkışı yasaklanan yerleşim yerlerinde ikamet eden veya bu yerler dışında ikamet etmekle birlikte giriş çıkışı kapatılan yerlerde bir göreve atanan ve henüz göreve başlamamış olanlar hukuken İçişleri Bakanlığı yazısının (e) bendinde belirtilen "kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar" tanımı kapsamına girmemekle birlikte atamaya ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde giriş çıkışlarda bir zorluk yaşamayacaklarını düşünüyoruz. Aksi bir durum sözkonusu olsa bile, kişilerin kendi elinde olmayan bu türden bir zorlayıcı sebep karşısında herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1- Görev yaptıkları il dışında ikamet eden kamu görevlileri kontrol noktalarında resmi kurum kimliklerini ibraz ettikleri takdirde seyahat yasağına tabi olmaksızın işyerlerine ve ikamet yerlerine gitmekte sıkıntı yaşamayacaktır. (Genelgenin (e) bendi şu şekildedir: "Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir." )

2- Giriş çıkışa yasak yerleşim yerlerinde ikamet eden veya bu yerler dışında ikamet etmekle birlikte giriş çıkışa kapatılan yerlerde bir göreve ilk defa atananların atama tebliğ tebellüğ belgelerini ibraz etmeleri halinde yasağa tabi olmamaları gerektiğini, bu konuda engel çıksa bile mücbir sebepler dolayısıyla hak kaybı yaşamayacaklarını değerlendirmekteyiz.

3- Alınan önlemlere uyulmasının kendi sağlığımız, aile sağlığı ve toplu sağlığı bakımından hayati olduğu kadar, herhangi bir idari para cezası veya adli işleme maruz kalmamak açısından da zorunlu olduğunu düşünüyoruz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Korona tedbirlerini içeren Genelge
03 Nisan 2020 22:07		 İdari izin kullananlar mesaiye çağrılabilir mi?
31 Mart 2020 00:03
Tüm sağlık personelini ilgilendiren 23 maddelik yeni bir Genelge yayımlandı
30 Mart 2020 20:27		 Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan çalışanlara idari izin verilmesi zorunlu mu?
30 Mart 2020 00:02
MEB, 11 maddelik esnek çalışma genelgesi yayımladı
27 Mart 2020 18:25		 CTE, öğretmen ve vaizlere ek ders ödemesi yapmayacak
27 Mart 2020 13:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan esnek çalışma yazısı
25 Mart 2020 17:31		 İçişleri Bakanlığında, 6 birim esnek çalışmadan yararlanamayacak
24 Mart 2020 17:44
Sağlık Bakanlığı'ndan esnek çalışmaya dair yazı
23 Mart 2020 15:22		 Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
23 Mart 2020 00:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak16:40 - Köy yollarından geçiş yapmak isterken yakalandılar16:34 - Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor16:29 - Yeni alınan tedbirler İstanbul'u sessizliğe bürüdü16:25 - Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirin16:21 - Açıköğretim öğrencileri evlerinde sosyalleşiyor16:17 - 'İhtiyacı olan her öğretmene tahta temin edilecek'16:13 - Astım hastalarına 'dezenfektan' uyarısı16:09 - İngiltere'de son 24 saatte 708 kişi hayatını kaybetti16:06 - İtalya'da Başbakanı'nın yakın koruması hayatını kaybetti
16:03 - Tekirdağ'da ilçe ve mahalleler arası toplu ulaşım yasaklandı15:59 - Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı15:56 - Öğretmenler, köy köy dolaşıp öğrencilerine kitap dağıttı15:55 - Maria Sharapova, karantinadan sıkıldığı için telefon numarasını paylaştı15:53 - Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı15:50 - Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar15:47 - Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı15:44 - İspanya'da OHAL 26 Nisan'a kadar uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
'Tanzim' maske satışı başlıyor
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıyas faturası 3
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 2
Fb'nin 5 milyon,gs'nin 500 bin,bjk'nin 1 milyon 903 bin tl bagis 3
bu konuda konuşmak istemiyorum 4
oy corona corona 2
Isparta'nin vaka sayisinin fazla olmasi 1
din 1
puhahahaha 1
elektrik,su ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam