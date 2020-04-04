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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.
 04 Nisan 2020 15:47
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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AKOM, fırtına ve yağış etkisine karşı İstanbulluları uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinde başlayan ve 3 gün sürecek fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağışa karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60km/s), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) esmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25kg) olacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme gibi hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, İBB'nin hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksiliklere karşı, nöbetçi personel bulundurma gibi tedbirleri aldığı da kaydedildi.
DHA
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