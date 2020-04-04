1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, aile sağlığı merkezine gelen D.Y. adlı kadın, hemşire Aslı Kavuklu'yu darbedip, hakaretler yağdırdı. Merkezin camlarını kıran D.Y., darp raporu alan Kavuklu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. D.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
 04 Nisan 2020 15:53
Yazdır
Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. D.Y. isimli kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti. D.Y., davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. İddiaya göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., onu darp etti. Hakaretler savurup, merkezin camlarını kırdı. D.Y., merkezden ayrılırken, boynuna darbe alan Kavuklu, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Gözaltına alınan D.Y., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

8 yıldır aynı yerde görevli olduğunu anlatan hemşire Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Ben davada şahit olduğum için bana saldırdı. Saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum. Biz tüm gün çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Takıntılı olan bu şahıs, bizim hizmet vermemizi engelledi. Şikayetçi oldum. Polislere ifade verdik. Boğazımı sıktı. Saçlarımı çekti ve bana tekme attı" dedi.

D.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Dr. Özgür Akkoç da birçok kez saldırı atlattıklarını belirterek, "En sonunda dünkü olayı gerçekleştirdi. Bu şahıs karakola girdikten yarım saat sonra dışarı çıkabildi. Bize tekme atan ve saldıran biri serbest bırakıldı. Sağlıkta şiddetle ilgili cezaların arttırılmasını istiyoruz. Biri hemşirenin boğazına sarılacak kadar dibimize girebiliyor. Biz izolasyondan bahsederken, bu kişi sağlıkçılara saldırıyor. Acil önlem istiyoruz" diye konuştu.

KAPIYA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TALEP ETTİ

Aynı merkezde görevli ebe hemşire Ajda Kayrakçı ise, acilen bir güvenlik görevlisinin verilmesini isteyerek, "Doktor için güvenlik talep ettiğimiz zaman, 'aile sağlığı çalışanları ilgilensin' deniliyor. Bankalarda, okullarda, hastanelerde, hatta apartmanlarda bile güvenlik var" dedi.

27 yıllık ebe olduğunu belirten Kayrakçı, aynı kadının daha önce de 3 kez saldırıda bulunduğunu ifade edip, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan D.Y.'nin aile sağlık merkezinin camlarını kırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta ambulans devrildi: 2'si sağlık personeli, 4 yaralı
04 Nisan 2020 15:26		 Mahkemeden Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında karar
04 Nisan 2020 13:30
Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı yakalandı
04 Nisan 2020 12:07		 Pozitif vakanın son 14 günü taranıyor
04 Nisan 2020 08:00
'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı
03 Nisan 2020 23:00		 Sağlık çalışanına hakaret etti, gözaltına alındı
03 Nisan 2020 22:38
Hatay'daki 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır şoförü tutuklandı
03 Nisan 2020 20:01		 Hakan Aygün tutuklandı
03 Nisan 2020 17:44
'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'
03 Nisan 2020 13:11		 RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme
03 Nisan 2020 13:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - Kovid-19 ile mücadeleye şehir hastanelerinden dev katkı16:44 - Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri konutlarda yapılacak16:40 - Köy yollarından geçiş yapmak isterken yakalandılar16:34 - Kuşadası'na giriş yapmak isteyenler geri gönderiliyor16:29 - Yeni alınan tedbirler İstanbul'u sessizliğe bürüdü16:25 - Maskeyi çıkardıktan sonra yüzünüzü nemlendirin16:21 - Açıköğretim öğrencileri evlerinde sosyalleşiyor16:17 - 'İhtiyacı olan her öğretmene tahta temin edilecek'16:13 - Astım hastalarına 'dezenfektan' uyarısı16:09 - İngiltere'de son 24 saatte 708 kişi hayatını kaybetti
16:06 - İtalya'da Başbakanı'nın yakın koruması hayatını kaybetti16:03 - Tekirdağ'da ilçe ve mahalleler arası toplu ulaşım yasaklandı15:59 - Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı15:56 - Öğretmenler, köy köy dolaşıp öğrencilerine kitap dağıttı15:55 - Maria Sharapova, karantinadan sıkıldığı için telefon numarasını paylaştı15:53 - Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı15:50 - Kontrol noktalarını aşmak için WhatsApp grubu kurmuşlar15:47 - Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Yönetici ve Öğretmen Ders kararında 2. değişiklik
Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
Gaziantep'te, esnek çalışmadaki memur, evde değilse, 3.150 TL ceza verilecek
'Tanzim' maske satışı başlıyor
İkinci el araç fiyatlarında düşüş bekleniyor
Aile Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
İllerde ve bazı ilçelerde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu
Soruşturma tamamlandı, Burhan Kuzu'ya dava açıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
puhahahaha 1
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 3
camilerde sela okunması 1
sumak 3
corona virüs vaka sayısı 1
Corona virüs vakasinin görüldüğü illerin açıklanması 2
şehirlerarası trafikte aşırı yoğunluk olması 4
yalanmış yalan 1
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
ilkokul numaramız 3
SON İLANLAR
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 17 İşçi Alacak
Niğde Bozköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 İşçi Alacak
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi Geçici 14 İşçi Alacak
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
Antalya Gazipaşa Selinus İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam