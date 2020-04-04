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Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Bursa'da koronavirüse yakalanan İlker Cumbul (51), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 5 gün sonra hastaneden çıkan ve büyük sevinç yaşayan Cumbul, "Tedavi sürecimde uygulanan ilaçları almaya başladığım andan itibaren sağlığım iyiye gitti ve hastalığı yendim" dedi.
 04 Nisan 2020 15:59
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Koronavirüsü yendi, yaşadıklarını anlattı

Bursa Teleferik A.Ş.'den 28 Mart Cumartesi günü yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Cumbul, 5 günlük tedavisinin ardından son yapılan test sonucunun negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine çarşamba günü taburcu edildi. Büyük sevinç yaşayan Cumbul, 14 gün evde karantinada kalacak. İlker Cumbul hem hastalığı hem de tedavi sürecini anlattı.

'KONUŞURKEN ZORLANMA VE SESİMDE BİR DEĞİŞİKLİK HİSSETTİM'

Hastanede göğüs filminden dolayı ilk andan itibaren koronavirüs şüphesi duyulduğunu belirten İlker Cumbul, "Birkaç gün sonra test sonucu geldi. Ama tedaviye hemen başladılar. Bakanlığın verdiği üçlü ilaç seti var. Bir de C vitamini damardan veriliyor. İlaç verilmeye başlandığı andan itibaren hastalık iyiye gitmeye başladı. Çok öksürüğüm vardı. Ateşten ziyade öksürükle başladı ve şu ana kadar olduğum griplere benzemiyordu. Konuşurken büyük bir zorlanma ve sesimde bir değişim yaşadım ve daha çok boğaz ve göğsüme doğru yayılan bir ağrı yaşadım. İtalya'ya gideli 3 ay falan olmuştu, uzun zamandır yurt dışına çıkmamıştım. Yurt dışında okuyan kızım geldi belki ondan bulaşmış olabilir. Ama bizim şirkette ve ailede herkes test oldu ve benim dışımda pozitif olan hiç kimse çıkmadı" dedi.

'İLAÇLARI KULLANMAYA BAŞLADIĞIMDAN İTİBAREN DURUMUM İYİYE GİTTİ'

Tedavi sürecinde bakanlık tarafından belirlenen ilaçların kullanıldığını belirten Cumbul, "Doktorlarım da iyi çalıştılar çok teşekkür ediyorum. Hastaneye girdiğim andan itibaren iyi bir yaklaşım vardı. Türk sağlık sistemi zaten çok iyi durumda pek çok Avrupa ülkesine göre, yurt dışından birçok insan buraya ameliyata geliyor. İlaçları almaya başladığımız andan itibaren iyiye doğru gitti. Şirkette, ailede ve komşularımda kendini endişe edip test ettirenlerden daha pozitif hiç çıkmadı. Her şerde bir hayır var. İnsan karantinada biraz daha sakin oluyor ve dinleniyor. Şartlarım iyiydi, kitap okuyabildik, biraz haberleri takip etmeye çalıştık. Odadan çıkarttırılmıyorduk ama sağlık personeli çok ilgili, rahat bir dönem geçti" diye konuştu.

'SİGARA İÇMEMİŞ OLMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ'

İnsanın ölümü kendisine yakıştıramadığı belirten Cumbul, şöyle devam etti:

"Her hayatın sonunda ölüm var. Bu hastalığın da ihtimali diğer hastalıklara göre bence çok fazla değildir. Sigara içmemiş olmak çok önemliydi. Açıkçası kötüye gidiyor muyum? diye de düşünmedim. Hastane şartları iyiydi."
DHA
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