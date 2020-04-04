'İhtiyacı olan her öğretmene tahta temin edilecek'

Koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla okullar uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Öğrencilerin eğitimine, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden devem ediliyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni Melike Dinçer, öğrencilerinin EBA sistemi üzerinden gördükleri eğitime ek olarak kendisi de online eğitim vermeye başladı. Ancak öğrencilerinin dersleri anlamakta güçlük çektiklerini fark etmesi üzerine adeta sınıfı aratmayan bir ortam oluşturdu. Evde bulunan çalışma masasını, sınıf tahtasına çeviren Dinçer'in bu yöntemi sosyal medyada takdir topladı.

"ÇOCUKLARIN UMUTSUZLUĞUNU GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Çalışma masasını ders tahtasına çevirme fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Melike öğretmen, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Melike öğretmen, "Bir toplanmamız sırasından öğrencilerin o görüntülerinde ben bir umutsuzluk sezdim. O ders esnasında çocukların umutsuzluğunu görünce çok üzüldüm. Onlara ben teknik anlamda ne kadar bilgi versem de çocukların bazı şeyleri kafasında oturtamadıklarını fark ettim. Bir öğrencime nedenini sordum. 'Yapamıyorum öğretmenim sınıfta olsaydınız tahtada anlatırdınız' dedi. Ben de o anda kullanmadığımız çalışma masasını açtım. Ayarlamayı yaptıktan sonra çocuklar masayı gördü. 'Öğretmenim ama bu bir masa' dediler. 'Hayır o artık bir tahta, siz de defterinizi yan çevirin ve yazın' dedim. Onlar mutlu oldu ben mutlu oldum. Sonrasında biz de çok güldük" diye konuştu.

"BİR ÖĞRETMEN ARKADAŞIMIZ GARDIROP KAPAĞINI KULLANIYOR"

Birçok öğretmenin bu tür yöntemlerle öğrencilerine ders anlattığını dile getiren Dinçer, "Ben kısıtlı imkanı olan öğretmenlerimiz olabileceğini de düşündüm. Başka bir öğretmen arkadaşımız gardırop kapağını kullanıyor, bir arkadaşımız çocuğunun yatak başlığını kullanıyor. Aslında ben ilk ve tek değilim. Sadece herkesin görüp ilham almasını istedim. Biz evde de olsak öğrencilerimize ulaşmanın yolunu teknoloji sayesinde bir şekilde bulduk" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE GÖZÜMÜZDE KAHRAMAN OLDU"

Öğrencilerinden Hira Erkan ise, "Melike hoca öğretmek için bütün imkanlarını kullanıyor. Bu süreçte gözümüzde kahraman oldu. Bizi mutlu ediyor. Elinden gelen bütün imkanları kullanması çok hoş" dedi. Bir diğer öğrencisi Nurcan Aslan da "Dersleri güzel anlatıyor. Anlıyoruz derslerini. Etkinlikler de yaptırıyor" diye konuştu.

İHTİYACI OLAN HER ÖĞRETMENE TAHTA TEMİN EDİLECEK

Videonun sosyal medyada yayılması ve Melike öğretmeni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da tebrik etmesinin ardından çok sayıda vatandaştan yardım talebi geldiğini belirten Melike öğretmen, "İsminin paylaşılmasını istemeyen eğitim teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir doçent öğretmenimiz tarafından tahta sağlandı. Yakın zamanda gelecek tahtamız. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz tarafından da evde öğrencilerine uzaktan eğitim veren ve tahta ihtiyacı her öğretmene şu anda tahta ulaştırılacağı iletildi" dedi.

"SINIF ORTAMINI YAŞATMAK İÇİN YER DEĞİŞİKLİĞİ BİLE YAPIYORUM"

Melike Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türk milleti olarak zor zamanlara çözüm üretmek gibi genetik yapımız var. Bizim kuşağın hayal gücü çok geniş. Bunu çocuklarımıza da aktaramaya çalışıyoruz. Aslında öğrencilerin evde canlarının sıkılması, günlerini aktif bir şekilde geçirememeleri, okullarını özlemeleri hareket noktamız oldu. 40 dakika bile olsa onlarla göz göze gelebilmemiz, arkadaşlarını görebilmeleri çok önemli. Sınıf ortamını yaşatmak için yer değişikliği bile yapıyorum. Kendilerini daha rahat hissetsinler, daha doğal olsun diye onlara takılıyorum aradaö

Duygulu anlar yaşayan ve öğrencilerini çok özlediğini dile getiren Melike öğretmen, "O okul yolunda yürüyebilmenin, öğrencilere okul bahçesinde kavuşabilmenin, öğretmenler odasına içtiğimiz sıcacık çayın hasretini çekiyoruz. Güzel günler gelecek. Şimdi evimizde kalacağız ama ileride koşa koşa gideceğiz"