Açıköğretim öğrencileri evlerinde sosyalleşiyor
|04 Nisan 2020 16:21
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesinde oluşturulan "Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları" ile öğrenimin yanında öğrencilerin evlerinden çıkmadan çeşitli sosyal aktivitelere katılmalarına olanak sunuyor.
Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı tüm öğrencilerin ücretsiz kaydolabildiği ve yaklaşık 200 bin üye sayısına ulaşan çevrimiçi topluluklar, pek çok farklı ilgi alanına hitap eden etkinlikleri sanal ortamlar üzerinden yürütebilme olanağı sağlıyor.
Yaklaşık 60 dakika boyunca alanında uzman isimlerin öğrencilerle buluştuğu etkinlikler, önceden internet sitesinden duyuruluyor. Ayrıca öğrenciler, oluşturulan tartışma platformu sayesinde etkinlik süresince birbirleriyle ve konuklarla etkileşime girebiliyor.
Kitap, sinema, fotoğraf, tarih, müzik ve bilişim konularında düzenlenen tüm etkinlikler, kaçıranlar için sisteme video olarak yükleniyor. Gerçekleştirilen tüm etkinlikler https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden takip edilebiliyor.
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